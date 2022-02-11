حصد مزاد على مائتي زوج أحذية رياضية من نوع Louis Vuitton-Nike تحمل توقيع المصمم الأميركي الراحل فيرجيل أبلوه، أكثر من 25 مليون دولار، مع تسجيل متوسط سعر الزوج الواحد عند 100 ألف دولار، على ما أعلنت دار سوذبيز للمزادات الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وتتخطى هذه الأرقام بفارق كبير التقديرات الأولية لدار المزادات التي كانت تعول على أسعار بين 5 آلاف دولار و15 ألفا للزوج الواحد، وقد أطلقت كل مزاد بسعر أولي بلغ ألفي دولار.

وطرح 200 زوج أحذية متطابق من «Air Force 1»- وهو نموذج يحتفل بعيده الأربعين عام 2022- بألوان البني والأبيض والقشدي ويتميز بزخارف Louis Vuitton ورمز الفاصلة الشهير لماركة Nike، للبيع على الإنترنت منذ 26 يناير.