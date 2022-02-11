أحبطت عاصفة جيومغناطيسية عملية نشر نحو 40 قمرا اصطناعيا تابعا لشركة «سبايس إكس» بعد إطلاقها الأسبوع الفائت، ما أدى إلى تفككها عند عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، على ما أعلنت الشركة التي يملكها إيلون ماسك.

وانطلق 49 قمرا اصطناعيا الخميس الفائت من فلوريدا على متن صاروخ «فالكون 9»، وكان ينبغي أن تشكل هذه الأقمار جزءا من كوكبة «ستارلينك» التي تهدف إلى توفير الإنترنت من الفضاء.

وأوضحت «سبايس إكس» أخيرا أن عملية نشر الدفعة الجديدة من الأقمار «تأثرت كثيرا بعاصفة جيومغناطيسية أرضية حصلت الجمعة».ويعود السبب في حدوث هكذا تطورات إلى انفجارات تحصل على سطح الشمس.