دعت النجمة الأميركية أنجلينا جولي الأربعاء الكونغرس إلى أن يقر سريعا قانونا جديدا لمكافحة العنف ضد المرأة، ولاحظت دامعة أن هذه الظاهرة أصبحت تعتبر «أمرا طبيعيا» في الولايات المتحدة.



وكشفت الممثلة بحضور عدد من النواب عن اقتراح قانون في هذا الشأن ينص على توفير مساعدة طبية وقانونية للضحايا، وعلى مساعدة الأطفال الذين يعيشون في ظل مناخ العنف الأسري.



وقالت جولي «الحقيقة الفظيعة هي أن العنف الأسري بات يعتبر أمرا طبيعيا في بلدنا».



وسبق للممثلة البالغة 46 عاما أن اتهمت زوجها السابق براد پيت بأنه ضرب عمدا ابنهما مادوكس عندما كان في الخامسة عشرة، إلا أن النجم برئ من هذه التهمة.



وحضت جولي الكونغرس على جعل إقرار هذا القانون أولوية. وقالت بصوت متهدج «أفكر في الأطفال المذعورين الذين يعانون في الوقت الراهن، وفي الكثير من الأشخاص الذين يأتي هذا القانون بالنسبة إليهم بعد فوات الأوان».