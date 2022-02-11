عاطف رمضان



أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم قرارا إداريا بتسمية مدير مركز نظم المعلومات م.أحمد سعد الصالح متحدثا رسميا باسم الوزارة.



وجاء في المادة الثانية من القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، يتولى المتحدث الرسمي إذاعة الأخبار والمعلومات عن وزارة الأشغال بالصورة المناسبة وبعد التنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية ونقلها إلى وسائل الإعلام المختلفة.



ونصت المادة الثالثة من القرار على اعتبار المتحدث الرسمي ضابط اتصال مع مركز التواصل الحكومي وله في ذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات في نطاق متابعة توصيات المركز وتنفيذ توجيهاته فيما يخص نطاق العمل المطلوب منه.



ووفق المادة الرابعة فعلى كل الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض.