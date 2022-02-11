الرياض ـ خالد المصيبيح



يشهد ستاد مدينة الملك عبدالله مساء اليوم في جده قمة لقاءات الدوري السعودي والذي سيجمع الاتحاد متصدر الدوري السعودي 44 نقطة والنصر الثاني 38 نقطة في لقاء منتظر جماهيريا وإعلاميا وان كان سيفتقد الحضور الجماهيري تنفيذا لعقوبة صادرة بحق جماهير الاتحاد بسبب رميها لعدد من قوارير المياه في لقاء الفريق الأخير في جدة أمام الفيصلي.



واكثر ما يزيد من اثارة اللقاء اليوم هو كونها تجمع المتصدر الاتحاد الطامح الى الابتعاد عن اقرب منافسيه حيث الفارق حاليا 6 نقاط ويأمل في زيادتها للانفراد بالصدارة بشكل مريح، يقابله النصر الذي يبحث عن تقليص الفارق إلى 3 نقاط والاقتراب كثيرا من الصدارة.



واللافت في الفريقين اليوم هو مواصلة الانتصارات لهما في الجولات السابقة حتى لقاء اليوم بعد أن كسب الاتحاد لقاءاته الثمانية الأخيرة، كما فاز النصر في آخر 7 لقاءات، ولذلك سيبحث كلاهما عن نقاط اللقاء استنادا لما يضماه من نجوم قادرة على الخروج بلقاء مميز إلا أن الحدث الأبرز سيكون في مشاركة لاعب النصر السابق والاتحاد الحالي المغربي عبدالرزاق حمدالله أمام فريقه السابق.



كما ستشهد الجولة اليوم لقاء آخر يجمع الأهلي التاسع بـ 20 نقطة مع الفتح الـ 12 برصيد 18 نقطة، اذ يبحث الفتح المستضيف عن الابتعاد عن مخاوف التهديد بالهبوط الذي مازال يحيط به، وان كان الفارق مع الأهلي نقطتين فقط، وفي آخر لقاءات اليوم يلتقي الحزم متذيل الترتيب بـ 14 نقطة مع أبها السابع بـ 25 نقطة، فيسعى الضيف الحزم للهروب من قاع الترتيب رغم صعوبة مهمته، حيث يجيد أبها التعامل مع المباريات التي تقام في ملعبه.



فيما تم تأجيل لقاء الهلال والفيحاء بسبب مشاركة الأول في بطولة العالم للأندية المقامة حاليا في ابوظبي.