الدوحة - فريد عبدالباقي



بعد غياب طويل دام 96 يوما عاد المهاجم الجزائري بغداد بونجاح من صيامه عن هز شباك الخصوم، بعد قاد فريقه السد لتحقيق فوز غال على أم صلال 2-0، خلال المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس في افتتاح مباريات الجولة الـ 18.



سجل هدفي السد، بونجاح والإسباني سانتي كازورلا في الدقيقتين (15 و2+90)، وبهذا الفوز عزز السد من صدارته للدوري برصيد 46 نقطة، وأصبح الفريق قريبا من الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، حيث يفصله 6 نقاط فقط عن التتويج الرسمي بلقب الدوري، ويمتلك الفريق مباراتين مؤجلتين مع قطر والريان، بالإضافة إلى الجولات الأربع المتبقية من عمر المسابقة.



في الوقت الذي فقد أم صلال فرصة التواجد ضمن أندية المربع الذهبي هذا الموسم بعد أن توقف رصيده عند 25 نقطة في المركز السادس.



وفي مباراة ثانية، عزز الدحيل استمراره في وصافة الدوري بعد فوزه الكبير على الشمال بنتيجة 4-1، بتوقيع الكيني مايكل أولونغا، في الدقيقتين (23 و54)، والكوري الجنوبي نام تاي هي (45)، والبلجيكي إدميلسون جونيور (62)، بينما سجل هدف الشمال الوحيد العراقي أمجد عطوان من ركلة جزاء في الدقيقة (3+90)، وبهذا الفوز رفع الدحيل رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق السد، بينما تجمد رصيد الشمال عند 13 نقطة في المركز العاشر.



وفي مباراة ثالثة، خطف فريق قطر انتصارا مهما على الوكرة بهدف نظيف سجله العراقي بشار رسن من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وبذلك رفع الفريق القطراوي رصيده إلى 22 نقطة، وتوقف رصيد الوكرة عند 31 نقطة.



وهذا، عقد الاتحاد القطري لكرة القدم، عبر تقنية الاتصال المرئي، اجتماع جمعيته العمومية العادية للموسم الرياضي 2021-2022 برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد إلى جانب أعضاء الجمعية العمومية من الأندية، وبحضور مديري الإدارات.



ناقش الاجتماع استراتيجية تطوير الكرة القطرية ودوري نجوم QNB.



كما عقدت مؤسسة دوري نجوم قطر، اجتماع جمعيتها العمومية العادية، عبر تقنية الاتصال المرئي.



وبدأت أعمال الجمعية، بتأكيد أن كرة القدم القطرية مقبلة على فترة لم يسبق لها مثيل في تاريخها، مشيرا إلى أن أنظار العالم ستتجه إلى قطر باعتبارها الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022، وبالأخص فيما يتعلق بالجوانب المتعلقة بكرة القدم سواء على مستوى المنتخب القطري أو على مستوى شركات الأندية.