القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد أيام قلائل من انتهاء مهمة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية بحصد المركز الثاني.. تدخل الكرة المصرية في سباق أفريقي جديد خلال دور المجموعات لبطولتي أبطال الدوري وكأس الكونفيدرالية، الذي ينطلق اليوم، وستكون البداية للأندية المصرية، اعتبارا من غد السبت باستضافة الزمالك لفريق بيترو اتليتكو بطل أنغولا، في ستاد القاهرة ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة، فيما تأجلت مباراة الأهلي (حامل اللقب) مع الهلال السوداني إلى 18 الجاري بملعب الهلال، بسبب مشاركة الأهلي في مونديال الأندية.



وفى بطولة الكونفيدرالية، ستكون البداية للمصري البورسعيدي عندما يحل ضيفا على كوتون سبورت الكاميروني الأحد المقبل، وفي اليوم نفسه يستضيف بيراميدز نظيره أهلي طرابلس الليبي.



ومع استئناف مسابقة الدوري المصري، حقق الجونة، فوزا مهما على مضيفه طلائع الجيش 1-0، مساء أمس الأول على ملعب جهاز الرياضة العسكري، سجله إسلام عبدالنعيم في الدقيقة 14، وبذلك رفع الجونة رصيده بقيادة مديره الفني رضا شحاتة إلى 11 نقطة متقدما إلى المركز التاسع، فيما توقف رصيد طلائع الجيش بقيادة مديره الفني الجديد طارق العشري عند 5 نقاط في المركز الـ 16.



وفي مباراة أخرى، كان التعادل السلبي نتيجة مواجهة إنبي وضيفه مصر المقاصة، علما ان حكم اللقاء ألغى هدفا لإنبي في الدقيقة 88 عن طريق محمد حتحوت، بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ورفع انبي رصيده بقيادة مديره الفني حلمي طولان إلى 10 نقاط في المركز الـ 11، كما ارتفع رصيد المقاصة بقيادة مديره الفني تامر مصطفى، إلى 7 نقاط في المركز الـ13.



إلى ذلك، تقام اليوم انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي تقام على يوم واحد وفقا للائحة الاسترشادية، بعكس قرار المجلس الحالي برئاسة مرتضى منصور الذي سبق أن قرر إقامتها على 3 أيام، ولكن وزارة الشباب والرياضة رفضت هذا القرار، وسيتم خلال الانتخابات، انتخاب رئيس للنادي ونائب له وأمين صندوق، بجانب 6 أعضاء فوق السن، و3 أعضاء تحت السن (35 سنة).



ويتنافس على منصب الرئيس، مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي، وأحمد سليمان وعمر هريدي.