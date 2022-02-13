أسامة أبوالسعود



أعلن رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي سالم العجمي أن الفريق هو الممثل الشرعي للعاملين بالقطاع النفطي الخاص في ظل عدم وجود مجلس إدارة نقابة يدافع عن حقوقهم ومطالبهم العادلة.



ودعا العجمي، في تصريحات لـ «الأنباء»، الحكومة إلى التدخل العاجل ونزع فتيل التأزيم قبل بدء مرحلة جديدة من التصعيد حتى نيل كل حقوق العاملين بالقطاع النفطي الخاص، مؤكدا أن عددهم يفوق 14 ألف مواطن يعملون بلا حقوق واضحة في ظل قوانين العمل بالقطاع الأهلي، مؤكدا أنهم يجب إخضاعهم لقوانين العمل في القطاع النفطي وفق ما جاء بالقانون 28 لسنة 1969 الذي منح كل الحقوق للعاملين بالنفطي الخاص، وساواهم بالعاملين في القطاع النفطي الحكومي، لكن مع الأسف القانون غير مطبق على أرض الواقع.



وشدد على أن الفريق التطوعي لن يسمح بضياع حقوق أبناء الكويت من العاملين في القطاع النفطي الخاص هباء منثورا على الرغم من وجود أحكام قضائية نهائية، مطالبا أعضاء مجلس الأمة بالتدخل لمنح أبناء الشعب الكويتي في القطاع النفطي الخاص حقوقهم العادلة قبل تفاقم الأمور.

واختتم قائلا: إن مرحلة جديدة من التصعيد ستبدأ قريبا وصولا إلى الاعتصام وهو أمر لا نسعى إليه، لكننا لن نترك حقوقنا العادلة أبدا.