القاهرة - سامي عبدالفتاح



بعد يوم انتخابي حافل شهد العديد من الاشتباكات بين أنصار المترشحين على عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد، أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فوز المستشار مرتضى منصور برئاسة مجلس إدارة النادي حاصدا 21.109 ألف صوت مقابل 15.928 ألف صوت لأحمد سليمان. وقد حضر اجتماع الجمعية العمومية للزمالك 47.395 ألف عضو وجاء إجمالي الأصوات الصحيحة 37995 صوتا مقابل بطلان 9402 صوت. وقد فازت قائمة مرتضى بكاملها بباقي المناصب.



من جهة أخرى، خسر الزمالك لقاءه أمام سان بابلو بورجوس الإسباني في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة في القاهرة بنتيجة (78-61)، ليضرب الفائز موعدا اليوم مع فلامنغو البرازيلي الفائز على «ليك لاند» الأميركي بنتيجة (94-71) في المباراة النهائية، فيما سيتقابل الزمالك مع الفريق الأميركي على المركز الثالث.



على صعيد متصل، أعلن صانع ألعاب بيراميدز ونجم «الفراعنة» عبدالله السعيد اعتزاله اللعب الدولي، وذلك عبر حسابه الشخصي على «انستغرام».