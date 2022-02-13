الدوحة - فريد عبدالباقي



تنطلق اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم، في نسختها الـ 50، حيث يستهل فريق السد حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة فريق معيذر (درجة ثانية) في الـ 4:40 مساء اليوم على ستاد حمد الكبير بالنادي العربي، ويليه لقاء على الملعب نفسه يجمع بين قطر والشمال في الـ 7:30 مساء.



وتستكمل غداً مباريات البطولة بلقائي الأهلي مع المرخية (درجة ثانية)، والعربي مع السيلية على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وفي اليوم التالي الثلاثاء، يلتقي الدحيل مع الخور، والريان مع أم صلال على ستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وتختتم مباريات دور الـ 16 بمباراتي الغرافة مع الخريطيات (درجة ثانية)، والوكرة مع الشحانية (درجة ثانية).



هذا، وأعلن نادي أم صلال عن تجديد التعاقد مع القطري وسام رزق ليستمر في منصبه كمدير فني للفريق الكروي حتى نهاية الموسم المقبل. وجاء هذا القرار عقب النتائج المميزة التي حققها وسام رزق منذ توليه مهمة تدريب فريق أم صلال الذي يحتل حاليا المركز السادس برصيد 25 نقطة.