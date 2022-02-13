سعود عبدالعزيز



تقدم محام موكلا عن رئيس تحقيق إلى مخفر الصليبخات وسجل قضية حملت رقم 33/2022 جنح الصليبخات وجاءت باسم «إهمال بحراسة حيوان وإصابة بالخطأ» وأرفق تقرير طبي يخص شقيقه المصاب حافلا بالإصابات.

وحول تفاصيل القصة قال مصدر امني ان محاميا من مواليد 1983 احضر تقريرا طبيا يخص شقيقه «رئيس تحقيق» وجاء فيه «ادعاء عض عن طريق كلاب يوجد جرح قطعي باليد اليسرى طوله 7 سم وسحجات متعددة باليد والساعد الأيسر ويوجد جرح قطعي باليد اليمنى بطول 1 سم وسحجات في اسفل البطن من الأمام ويرقد فى مستشفى الصباح مبنى الجراحة.

وقال المبلغ ان الاصابات التي لحقت بشقيقه حدثت في السابعة من مساء يوم الجمعة بتهجم كلاب عليه من منزل جاره، وتم الاتصال على وكيل النيابة والذي أمر بإحالتهما إلى الاختصاص.