أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بتحديد الوزير المشرف على المركز الوطني للأمن السيبراني.



وجاء في القرار:



مادة أولى: يُشرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على المركز الوطني للأمن السيبراني.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.



كما أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بنقل الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.



وجاء في القرار



مادة أولى: يُنقل الى وزير الدولة لشؤون البلدية الإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان.



مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.