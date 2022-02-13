تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 5 متهمين يقومون بجلب الخمور المستوردة من احدى الدول الأوروبية بقصد الاتجار وبحوزتهم 2754 زجاجة خمر وكيلو من مادة الحشيش المخدرة.



وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات تفيد بوجود شخص من المقيمين بصورة غير قانونية ومواطنين يقومون بجلب الخمور المستوردة إلى البلاد من احدى الدول الأوروبية بقصد الاتجار، وعلى ضوء تلك المعلومات تم تكثيف التحريات وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة، تم استصدار الإذن القانوني اللازم وتم ضبطهم متلبسين وبحوزتهم نحو 2754 زجاجة خمر مستوردة كانوا يخفونها في مخزن بمنطقة امغرة في بكرة للكيبلات بطريقة مبتكرة، كما تم العثور مع أحدهم على كيلو من الحشيش، وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بأن المضبوطات تخصهم بقصد الاتجار.

وأضافت: بإجراء المزيد من التحريات تبين أن هناك مقيمين من الجنسية العربية يقومان بتسهيل عمليات تهريب الخمور إلى البلاد للمتهمين الآخرين، وعلى الفور تم ضبطهما وقد اعترفا بصحة التحريات، وعليه تمت إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص، علما بأن القيمة السوقية للكمية المضبوطة تقدر بمبلغ 200 ألف دينار.