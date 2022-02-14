فائض مخصصات القروض المتعثرة بين الأقوى ضمن كل البنوك التي تقع تحت تغطيتنا



علاء مجيد



أوصت شركة أرقام كابيتال المستثمرين بالشراء في سهم بنك الخليج وحددت السعر المستهدف عند 330 فلسا، بزيادة قدرها 9.5% عن السعر السوقي الحالي بتاريخ 9 فبراير الجاري والبالغ 300 فلس.



وأشار التقرير الى انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض الى أدنى مستوى في تاريخ البنك لتسجل 0.9% بنهاية العام 2021 مع توقعات بالحفاظ على نفس المستويات خلال العامين الجاري وحتى نهاية 2023.



كما أظهر التقرير أن فائض مخصصات القروض المتعثرة لبنك الخليج بين الأقوى ضمن كافة البنوك التي تقوم بتغطيتها أرقام كابيتال، حيث وصلت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة إلى 567.5% بنهاية 2021 وتوقع التقرير أن تواصل الزيادة لتصل إلى 592.5% بنهاية 2023.



توقع التقرير نمو الإيرادات بدعم من التنوع ونمو القروض والانخفاض في مخصصات الائتمان متوقعا ارتفاع الإيرادات من 170 مليون دينار في عام 2021 الى 183 مليون دينار بحلول عام 2022 الى ان تصل الإيرادات الى 202 مليون دينار بحلول عام 2023.



كما توقع التقرير نمو الأرباح بشكل ملحوظ في السنوات القادمة بفضل نمو القروض في السنوات القادمة فمن المتوقع أن تصل الأرباح الى 59 مليون دينار في عام 2022 وبحلول عام 2023 فمن المتوقع أن تصل الأرباح الى 72 مليون دينار وكذلك 83 مليون دينار بحلول 2024 وأخيرا تصل الى 84 مليون دينار بحلول عام 2025.



وأشار التقرير الى أن العائد على حقوق مساهمي البنك وصل الى 7% في عام 2021 حسب تقديرات أرقام كابيتال بمعدل يتفوق عن متوسط العائد على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي الكويتي وقد يصل الى 9.3% في 2022 و10.7% بحلول عام 2023.



وأشار التقرير الى أن السهم لا يزال يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية متوقع 21.5 مرة في 2021 على الرغم من ان مكرر الربحية في عام 2020 كان 31.4 مرة وبحلول عام 2022 سيكون مكرر الربحية المتوقع 15.4 مرة الى أن يصل مكرر الربحية المتوقع بحلول عام 2023 الى 12.6 مرة.



يذكر أن بنك الخليج أعلن عن تحقيق أرباحا سنوية صافية بنهاية عام 2021 بلغت 42 مليون دينار بنسبة نمو 46% مقارنة بنفس القترة من عام 2020 وبربحية سهم بلغت 14 فلسا للسهم الواحد.