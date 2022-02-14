أفاد ممثلو منظمات غير حكومية السبت بأن الإعصار باتسيراي خلف دمارا كبيرا في مدينة مننجاري الساحليـــة في مدغشقر، في وقـــت يتم العمـــل على قدم وساق لإمداد المنطقـــة بالمساعدات الإنسانيـــة.



وتسبب الإعصار في مقتل 120 شخصا في مدغشقر، وسجلت الخسائر خصوصا على الساحل الشرقي للبلاد، وفق أحدث تقرير للسلطات.



وصرح المسؤول اللوجستي في الصليب الأحمر الفرنسي مارتن مارين لوكالة فرانس برس بأنه «في الوقت الحالي، التقييمات الأولية التي تم إجراؤها مقلقة للغاية، فهي تتحدث عن إضرار الإعصار بـ 9 من بين كل 10 منازل، لاسيما في منطقة مننجاري». وأوضح أن الجيش الفرنسي يتولى إيصال طنين من المساعدات أرسلتها منظمته. من جانبها، أشارت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إلى أن فرقها في الموقع وجــدت المدينـــة «مدمــرة إلى حد كبيــر».



وقد تضرر نحو 125 ألف شخص من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 165 كلم في الساعة وضربت الجانب الشرقي ليل 5 إلى 6 فبراير، قبل أن تتحرك إلى الداخل وتتسبب في تدفق الأنهار إلى حقول الأرز وتدمير المحاصيل.