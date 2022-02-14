دافعت الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت عن السينما، مبدية قلقها مما تواجهه جراء طغيان منصات البث التدفقي والمسلسلات التي عززت الجائحة الإقبال عليها.



واعتبرت بلانشيت في فالنسيا (شرق إسبانيا)، حيث تسلمت مساء السبت جائزة من الأكاديمية الإسبانية للسينما خلال الاحتفال السادس والثلاثين لتوزيع جوائز غويا الدولية، أن «الاحتكارات كارثية وخطيرة».



وقالت «علينا أن نحرص على ضمان الاستمرار في تطوير مشاريع جيدة»، وأضافت «يجب ألا نصبح عبيدا للنمط المتمثل في المسلسلات».



ومع أن بلانشيت التي أدت دورا في فيلم Don›t Look Up من «نتفليكس» الذي حقق أخيرا نجاحا كبيرا، أشارت إلى جودة الانتاجات من هذه النوع، رأت أنه من الخطأ عدم التفكير في عواقب هذا المعطى الجديد في السوق.



ولم تتردد الممثلة والمنتجة البالغة 52 عاما، والحائزة جائزتي أوسكار وثلاث جوائز غولدن غلوب، في إظهار التزامها بقضايا مثل النسوية والبيئة وحركة MeToo#.