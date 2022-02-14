غطت الشوكولاتة السائلة قطع حلوى على شكل قلب في موقع إنتاج مساحته 9000 قدم مربعة في مدينة نيويورك الأميركية في الوقت الذي كثف فيه مصنع «لي-لاك» للشوكولاتة جهود الإنتاج قبل عيد الحب الذي يمثل إحدى مناسبات البيع الكبيرة خلال العام.

وقبل أيام من عطلة عيد الحب، انهمك العاملون في المصنع في تزيين الشوكولاتة التي على شكل قلب باستخدام رشاشات ملونة تغرس حبات الكرز في الشوكولاتة وتجهز الحشو المكون من المكسرات.



وكان العمال في سباق أيضا لوضع الشوكولاتة في صناديق حمراء وذهبية لبيعها عبر الإنترنت وكذلك في ستة منافذ بيع بالتجزئة تملكها الشركة.



وقال أنور خضير أبرز صناع الشوكولاتة ومدير الإنتاج «هل تعلم أنني أعمل نحو 18 ساعة في اليوم لتلبية الطلب».

وقال رئيس «لي-لاك» والشريك في الملكية أنتوني سيرون إن عيد الحب هو ثاني أكبر مناسبات البيع. وقال «نحقق مبيعات شوكولاتة في عيد الحب.. أكثر من أي وقت آخر في العام باستثناء عيد الميلاد».