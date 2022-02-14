القاهرة - خديجة حمودة



وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة خلال الفترة المقبلة، لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، امس مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وم.شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود.محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، واللواء أ.ح. وليد أبوالمجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة.



وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الحالي، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية.



كما استعرض محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع أيضا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجها بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصة الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار.