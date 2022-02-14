القاهرة ـ هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما انتشر من أنباء بشأن تسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.



وأوضح المركز الإعلامي ـ في بيان امس ـ أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتسبب وصلات الغاز الطبيعي للسخانات في حالات اختناق للمواطنين.



وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية على سلامة وجودة وصلات الغاز الطبيعي بالمنازل ومطابقتها لكافة معايير الأمان العالمية، وأن الغاز الطبيعي غير سام وله رائحة مميزة تكتشف عند التسريب، مؤكدة أن حالات الاختناق التي تم رصدها لا ترجع لوجود أي تسريب بوصلات الغاز الطبيعي بالمنازل، حيث أوضحت الفحوصات أن تلك الحالات ترجع إلى الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون الناتج من حدوث احتراق غير كامل نتيجة لتصرفات فردية للعملاء، وأن حالات الاختناق بأول أكسيد الكربون من الممكن حدوثها أيضا عند استخدام أنبوبة البوتاجاز أو الدفايات أو إشعال الفحم.



وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم التعامل نهائيا مع مهمات الغاز حفاظا على سلامتهم، والاتصال الفوري في حالات الطوارئ على الرقم «129» طوال 24 ساعة على مدار الأسبوع.



وأكدت أن هناك مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها لتجنب حدوث حالات الاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، والتي يتمثل أبرزها في عدم العبث نهائيا بمهمات الغاز الطبيعي أو اللجوء إلى أشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة، على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة، مع عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا، إذ يلجأ بعض المواطنين إلى إلغائها أو سدها خاصة مع برودة الطقس، فضلا عن عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان، مع ضرورة التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، حيث إنه قد يؤدي عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم المستخدم.