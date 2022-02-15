إنشاء دور للحضانة في المؤسسات الحكومية والخاصة لأبناء العاملات

المجلس طلب رأي «الداخلية» في إغلاق جسر جابر يوم الجمعة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية



بداح العنزي



أحال المجلس البلدي في جلسته العادية امس برئاسة اسامة العتيبي طلب عدد من الأعضاء إعداد تقرير بشأن تغيير استعمال مناطق الصناعات الخفيفة (المناطق الحرفية، ومناطق التخزين داخل مدينة المطلاع) إلى استعمال سكن خاص مع ايقاف اجراءات تعاقد الاستثمار لهذه المواقع لحين البت في الموضوع من قبل المجلس.



ووافق المجلس على استخدام المادة 25 لرفض اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على 4 قرارات للمجلس البلدي.



ووافق المجلس على اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن إنشاء دور حضانة في المؤسسات الحكومية والخاصة لأبناء العاملات.



ووافق المجلس على اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن مصادقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040 وذلك قبل عرضه على المجلس البلدي لإقراره.



وأقر المجلس اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن تخصيص اراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الاسكانية الحديثة.



وأحال المجلس اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن اغلاق جسر جابر صباح كل جمعة وتخصيص هذه الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفاديا للحوادث الى وزارة الداخلية لبيان رأيهم بهذا الخصوص.



وفيما يلي تفاصيل الجلسة:



وانتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة المتضمن رفض الوزير قرار المجلس البلدي بشأن وقف مؤقت لتراخيص الاستثمار بالأندية والاتحادات واللجان الأولمبية.



الاعتراض على 4 قرارات



يوافق المجلس على استخدام المادة 25 لرفض الاعتراض لإحالة الامر الى مجلس الوزراء.



وانتقل المجلس الى اعتراض الوزيرة على قرار المجلس بشأن طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نقل الاشراف على ممشى الواحة بمنطقة مشرف وإدارته وصيانته من وزارة الأشغال.



واستخدم المجلس المادة 25 بشأن رفض اعتراض الوزيرة على قرار المجلس البلدي بشأن تظلم احدى المؤسسات بشأن تخصيص مواقع سوق الخيام.



كما استخدم المجلس المادة 25 لرفض اعتراض الوزيرة على قرار المجلس بشأن نقل الاشراف على الاسواق الى جهة حكومية او خاصة.



وبحث المجلس كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الاسكان مبارك العرو بشأن اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن اضافة مادة في لائحة البناء.



أوجه الشكر لوزير الشؤون للرد الايجابي لإضافة حضانات الاطفال في الجهات الحكومية.



وطلب الموافقة على الاقتراح.



يوافق المجلس على الاقتراح بإنشاء دور حضانة في الجهات الحكومية.



المباني التاريخية



وانتقل المجلس الى مناقشة الكتاب المقدم من عدد من الاعضاء: عبدالسلام الرندي، م.مها البغلي، مشعل الحمضان بشأن هدم قصر العدل.



وقال م.عبدالسلام الرندي: بدأت المواقع التاريخية تتقلص ومبنى قصر العدل من المواقع التاريخية. لذلك وحرصا منا على الإبقاء على ما تبقى من المواقع التاريخية نطالب بأن يتم المحافظة عليه، اضافة الى أن يتم استغلال الموقع الحالي باستغلاله كمكاتب إدارية.



وقالت م.مها البغلي: كنا نتمنى ان يستمر المبنى كما تم، وتم التواصل مع وزير العدل، حيث أوضح ان المبنى يعاني من مشاكل متعلقة بالمياه الجوفية وأن عملية التصليح تساوي قيمة مبنى جديد، ولذلك لابد من المحافظة على المبنى التاريخي وأن يعاد الأمر الى اللجنة لمناقشة الجهات المعنية.



وأضاف أحمد هديان ان قصر العدل تحفة معمارية وهو أحد المباني التاريخية التي يجب المحافظة عليه.



ووافق المجلس على إحالة الموضوع الى لجنة المباني التاريخية.



وأقر المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص مواقع ومسارات تغذية بمدينة صباح الأحمد البحرية.



وبحث المجلس الكتاب المقدم من الأعضاء عبدالله المحري ومحمد الرقيب، د.علي بن ساير، م.مها البغلي، احمد هديان، فهيد المويزري، عبدالعزيز المعجل، د.حسن كمال، حمد المدلج، مشعل الحمضان، عبدالله الرومي، بشأن أي خلل وتدهور شديد في البيئة البحرية.



يوافق المجلس على حفظ الكتاب.



المعاهد الصحية



انتقل المجلس إلى مناقشة اقتراح العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن الأندية الصحية.



وقال الرندي: أشكر الجهاز على الاستعجال بالرد على المقترح، وأتمنى ان يتم الرد على جميع المقترحات قبل انتهاء مدة المجلس، وقد تقدمت بأسئلة بشأن صالونات التجميل والمعاهد الصحية، ولذلك اذا نظرنا في لائحة المحلات نجد ان المادة 17 تشغيل الرجال في المعاهد الصحية والعكس تشغيل النساء في صالونات الرجال.



واستغرب من دور الجهاز وكذلك موضوع الآداب العامة يغطي كل شيء بهذا الشأن.



وقال نائب المدير العام لبلديتي حولي والأحمدي م.فهد الشتيلي ان الجهاز حريص على التقاليد الإسلامية ونحن لدينا توطين للأنشطة باللائحة، وهناك منع لتشغيل الرجال بصالونات النساء.



ووافق المجلس على إحالة الرد الى الجهاز التنفيذي.



ووافق المجلس على محضر لجنة تقصي الحقائق بشأن الكتب المعطلة بمشروع جنوب القيروان والمتضمن انتخاب حمد المدلج رئيسا للجنة، ومحمد الرقيب مقررا للجنة.



وانتقل المجلس الى مناقشة توصيات اللجنة الفنية طلب شركة الصالحية العقارية تطوير الواجهة الغربية لمجمع الصالحية التجاري المقامة على أملاك الدولة ضمن القطعة 13 بمنطقة القبلة.



ووافق المجلس على إعادة الطلب الى اللجنة الفنية.



ووافق المجلس على طلب وزارة المالية على تعديل قرار المجلس البلدي تطوير عقارات بمنطقة شرق قطعة 6.



المخطط الهيكلي



وأقر المجلس اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن مصادقة المجلس للتخطيط والتنمية على المخطط الهيكلي الرابع للدولة على المجلس البلدي لإقراره.



واعتمد المجلس اقتراح العضو د.حسن كمال بشأن إلزام الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية عند تصميم وتنفيذ مضمار للمشي ضمن المرافق العامة ضمن المناطق السكنية في احتواء مكوناتها على مضمار لممارسة الرياضة ضمن نطاق المدينة وبمواصفات فنية متميزة مع مواقع لبعض الأجهزة الرياضية.



جسر جابر



وبحث المجلس اقتراح العضو م.مها البغلي بشأن إغلاق جسر جابر صباح كل جمعة وتخصيص هذه الفترة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية تفاديا للحوادث. وذلك لمخاطبة وزارة الداخلية لأخذ الرأي بهذا الشأن.



ووافق المجلس على اقتراح العضو م.عبدالسلام الرندي بشأن بناء مواقف حكومية او القطاع الخاص متعددة الأدوار للقوارب بأنواعها بسعر رمزي عند الواجهات البحرية، فكل المحافظات مع تقديم خدمات الصيانة وتصفية الوقود وقطع الغيار.



واعتمد المجلس اقتراح العضو د.علي بن ساير بشأن تخصيص أراض لنواد مستقلة تمارس أنشطة مختلفة للمدن الإسكانية الحديثة.

كما وافق المجلس على اعادة تنظيم موقع مسجد غصاب الزمانان ومواقف السيارات وحديقة عامة في منطقة الفنيطيس بالقطعة (1) ضمن محافظة مبارك الكبير.

ووافق المجلس على مشروع القطع التنظيمية لأجزاء العقارات غير المنظمة ضمن القطعة (9) بمنطقة الفنيطيس ضمن محافظة مبارك الكبير.



ووافق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية تحويل نقطتين وقود بحرية ضمن منتزه الخيران.

كما وافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لفرع التموين بمنطقة جابر العلي قطعة (8) لجمعية جابر العلي التعاونية.



واعتمد المجلس طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الغاء موقع محطة التحويل بمنطقة ابو الحصانية قطعة (10) وتخصيص موقع لمحطة ثانوية بدلا عنها.



نادي الضباط



ورفض المجلس طلب وزارة الداخلية تخصيص الحديقة الواقعة بمنطقة ابوالحصانية قطعة (11) لصالح نادي ضباط الشرطة وطلب الوزارة تخصيص الحديقة والمرافق بمنطقة ابو الحصانية قطعة (11) لصالح نادي ضباط الشرطة.



وانتقل المجلس الى توصيات لجنة الزراعة والمتضمن الموافقات التالية:



الموافقة على طلب وزارة الصحة توسعة مستشفى الامراض السارية بالقطعة رقم (1) بمنطقة الاندلس. كما تمت الموافقة على طلب وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات مقابل القطعة 4 بمنطقة عبدالله المبارك إضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لجمعية العمرية لإقامة فرع تموين ضمن القطعة 5 بمنطقة العمرية.

كذلك الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية تخصيص موقع لإقامة مركز ضاحية فرعي بمنطقة جليب الشيوخ قطعة 25.



ووافق المجلس على الاقتراح المقدم من العضو مشعل الحمضان بشأن عمل مدخل من طريق الملك فهد الى منطقة السرة قطعة (2) لتسهيل الحركة المرورية.



كما تمت الموافقة على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية الغاء تخصيص الموقع المؤقت الكائن بين مخازن جمعية الخالدية ومحطة البنزين الكائنة بمركز ضاحية الخالدية.



ووافق المجلس على تخصيص مواقع مبنى مواقف سيارات متعددة الادوار لخدمة مبنى النيابة العامة بالشويخ الإدارية واستقطاع جزء من مواقع وزارة الإعلام كمواقع بديلة لصالح كل من الهيئة العامة للشباب وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تمت الموافقة على إضافة نسبة تجارية لمشروع مسلخ العاصمة وسوق الماشية لإقامة عيادة بيطرية.



ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من أعمال والمتضمن طلب وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تخصيص موقع مسجد في منطقة علي صباح السالم قطعة (9).



تهنئة بالأعياد الوطنية

قدم رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي التهنئة للقيادة السياسية والشعب الكويتي بمناسبة الأعياد الوطنية.



داعيا المولى عز وجل أن تزهو الكويت بثوب الأزهار والتقدم في مختلف المجالات، وأن يديم عليها الله نعمتي الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السـمـو الأمـيـر وسـمـو ولي العهد، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء.

تأبين العثمان والعجيري

أبّن رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، المرحوم بإذن الله مدير البلدية السابق راشد العثمان الذي وافته المنية قبل أيام، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.



وفي سياق آخر، قال العتيبي إن الكويت فقدت عالمها الكبير الخبير الفلكي د.صالح العجيري، سائلا الله أن يسكنه الجنة، مشيرا الى أنه قدم الكثير لبلده وترك إرثا سيستفيد منه العلماء والباحثون في العديد من المجالات.

إحالة 6 اقتراحات إلى البلدية

أحال المجلس 6 اقتراحات للأعضاء إلى الجهاز التنفيذي للدراسة وشملت:



٭ اقتراح العضو أحمد هديان بشأن نقل منطقة الشويخ الصناعية، وآخر بشأن نقل السجن المركزي بعيدا عن المناطق السكنية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو د.علي بن ساير بشأن طريق المقوع.



٭ الاقتراح المقدم من العضو محمد الرقيب بشأن تعديل بعض قرارات المجلس البلدي الخاصة بأنشطة الجمعيات التعاونية.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالعزيز المعجل بشأن إنشاء أعمدة إنارة في منطقة كبد.



٭ الاقتراح المقدم من العضو م.مها البغلي بشأن إعادة النظر في تصميم فتحات الالتفاف على طريق الفحيحيل السريع والتي تؤدي الى الدخول لمنطقة الشعب البحري ومنطقة الشعب السكني.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالوهاب بورسلي بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي بالموافقة على تغيير الاستعمال من سكن استثماري بواجهات تجارية إلى تجاري.

ترحيب بطلبة «الحقوق»

رحب رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي خلال الجلسة بطلبة كلية الحقوق بجامعة الكويت الذين حضروا جانبا من الجلسة، مؤكدا أن هؤلاء الطلبة مكسب للكويت وثروة المستقبل، ووجودهم يهدف الى الاطلاع على آلية عمل المجلس وكيفية مناقشة الموضوعات داخل المجلس البلدي.















