فخورون بالمستوى المتطور والمتميز لرماة وفرسان قواتنا المسلحة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أهمية عمليات صيانة الآليات والمعدات والأسلحة في الارتقاء وتحسين مستوى الأداء في صفوف الجيوش الحديثة.



جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن وزارة الدفاع عقب جولة تفقدية قام بها الشيخ حمد جابر العلي أمس الأول على عدد من وحدات الجيش، وذلك في إطار زياراته الدورية لمتابعة سير العمل والاطلاع على المهام المنجزة ضمن خطط العمل المعتمدة.



وبحسب البيان، استهل وزير الدفاع جولته بزيارة إلى «قيادة الصيانة والتزويد الفني» التابعة لهيئة الإمداد والتموين، حيث كان في استقباله معاون رئيس الأركان العامة للهيئة اللواء الركن خالد العبيدي وعدد من القيادات.



واستمع إلى إيجاز من آمر القيادة العميد م.عثمان السعيد حول دور وواجبات الصيانة والتزويد في دعم ومساندة عموم وحدات الجيش والجهات الرسمية في الدولة فضلا عن طبيعة الأعمال التي يتم تنفيذها في المشاغل والورش الفنية التابعة.



ونقل البيان عن وزير الدفاع قوله إن «أعمال الصيانة تمثل العصب والعمود الفقري في الجاهزية والاستعداد وتحقيق الاستدامة لعمل الآليات والمعدات والأسلحة والتجهيزات وزيادة عمرها الافتراضي وتجنب الخسائر التي تتكبدها القوات المسلحة حال تعطلها كما تسهم في المحافظة على المال العام من خلال حسن الإدارة والمتابعة».



وأشاد في اختتام زيارته بـ «كفاءة وقدرة أبناء الوطن من الحرفيين والفنيين من منتسبي (قيادة الصيانة والتزويد الفني) الذين يواصلون العمل بسواعدهم على مدار الساعة بعزم لا يلين وبعطاء لا ينضب وبنفوس يملؤها الحب والوفاء والولاء لخدمة هذا البلد المعطاء والإسهام في تحقيق تقدمه وتطوره وازدهاره».



كما قام وزير الدفاع بزيارة إلى ميادين الرماية والفروسية التابعة للاتحاد الرياضي العسكري، حيث كان في استقباله مدير الاتحاد العميد الركن خليل الكندري وعدد من الضباط واستمع إلى شرح تضمن آخر ما تم وضعه من برامج تدريبية لإعداد وتأهيل فرسان ورماة الجيش الكويتي.



واطلع وزير الدفاع على نتائج مشاركات الفرسان في البطولات والمسابقات المحلية وكذلك الأعمال التي يتم تنفيذها في ميادين الرماية والفروسية الهادفة لتفعيل وتكثيف الأنشطة الرياضية لمنتسبي الجيش الكويتي.



وقد أثنى الشيخ حمد جابر العلي على الجهود التي يقوم بها الاتحاد الرياضي العسكري في العمل على إعادة غالبية المسابقات والأنشطة الرياضية العسكرية الجماعية والفردية والتي تسهم بدورها في تعزيز أجواء التحدي والمنافسة الشريفة بين عموم وحدات الجيش.



كما عبر عن سعادته وفخره بالمستوى المتطور والمتميز لرماة وفرسان قواتنا المسلحة الذين أثبتوا قدرتهم على حصد المراتب المتقدمة ورفع راية الوطن عالية خفاقة في العديد من البطولات والمنافسات المحلية والخارجية، مؤكدا حرص وزارة الدفاع على تشجيع منتسبيها وتوفير كل أشكال الدعم والمساندة لهم.



وفي ختام زيارته، دعا وزير الدفاع منتسبي الاتحاد إلى مواصلة العمل والعطاء ووضع الخطط والبرامج التدريبية التي تسهم في المحافظة على لياقتهم البدنية وجاهزيتهم لخوض غمار المنافسات وحصد الألقاب والبطولات.



حضر الزيارة وكيل وزارة الدفاع المساعد لهندسة المنشآت العسكرية بالتكليف عامر النسيم.