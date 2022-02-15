بن عبدالله: قطر تعمل على قدم وساق لاستقبال كأس العالم 2022

نعد بأن يكون التنظيم على أعلى مستوى بما يشرّف كل الأمة العربية

استقبل رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق سفير دولة قطر الشقيقة لدى الكويت السفير علي بن عبدالله آل محمود. وتناول اللقاء أحاديث ودية حول بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين جريدة «الأنباء» والسفارة القطرية، فيما يخدم مصلحة البلدين الصديقين والشعبين الشقيقين، وذلك إيمانا بأهمية دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا المشتركة.

وخلال اللقاء، أشاد السفير القطري بالعلاقات الأخوية الراسخة والوطيدة بين البلدين والتي أثبتتها الأيام والوقائع عبر مواقف مشرفة سجلها التاريخ بمداد من نور.

وتطرق السفير آل محمود إلى ملف كأس العالم 2022، مؤكدا أن بلاده تواصل جهودها على قدم وساق لإنهاء استعداداتها المميزة لاستقبال هذه البطولة الأولى في العالم والتي تقام لأول مرة في دولة عربية، واعدا بأن يكون التنظيم على أعلى مستوى بما يشرف كل الأمة العربية.

حضر اللقاء نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد.