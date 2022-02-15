دارين العلي



نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة مشتركة تحت إشراف محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد برئاسة نائب رئيس الفريق أحمد الشمري ورئيس فريق طوارئ العاصمة في بلدية الكويت زيد العنزي حملة موسعة على بيوت الصفيح في المحافظة.



وقال الشمري في تصريح لـ«الأنباء» انه تم خلال الحملة استهداف عدد من البيوت ذات التمديدات غير القانونية والتي تشكل خطرا على الشبكة وعلى القاطنين في المكان.

وأوضح انه تم قطع التيار عن 3 عقارات يقطنها عزاب بما يخالف القانون وتم تسجيل محاضر ضبط بحق مالكي العقارات.



واكد أن الحملات التي تستهدف بيوت الصفيح في المنطقة الشمالية مستمرة وذلك لتفادي مشاكلها حيث تشكل خطرا في أوقات الذروة في الصيف وممكن أن تؤدي إلى وقوع حرائق وبالتالي فهي حاليا على رأس أولوية استراتيجية الفريق في الحد من المخالفات والتعديات على الشبكة وذلك قبل الدخول في موسم الذروة.



ودعا الشمري الملاك إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء تأجير عقاراتهم حيث يقوم المستأجرون بتقسيمها إلى غرف من الصفيح وتمديد الطاقة إليها بشكل غير قانوني ما يعرض صاحب المنشأة للمساءلة والغرامة، مشددا على أن الحملات لا تستهدف أشخاصا وإنما التعديات التي تشكل خطر على الشبكة الكهربائية.



ولفت إلى أن حصيلة المخالفات لهذا الشهر 13 محضر ضبط مخالفة واثبات حالة مشيرا إلى أنه سيتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة قبل موسم الذروة للدخول في الصيف بشبكة أكثر أمانا.