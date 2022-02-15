وجه النائب د.أحمد مطيع سؤالا إلى وزير الصحة د.خالد السعيد، نص على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- صورة ضوئية من العقد الذي أبرمته وزارة الصحة مع شركة «موديرنا» لتوريد لقاح «موديرنا» إلى الكويت، وجميع الشروط الخاصة والعامة التي تضمنها العقد.



2- صورة ضوئية من جميع مخاطبات الوزارة مع شركة «موديرنا» بخصوص توريد اللقاح إلى الكويت.



3- صورة ضوئية من موافقات الجهات الرقابية على العقد، وبنوده وشروطه.



4- هل أبدى ديوان المحاسبة أي ملاحظات بخصوص العقد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الملاحظات، وإجراءات الوزارة حيالها.



5- هل اعتمدت الوزارة السعر المعلن على موقع الشركة المنتجة للقاح؟ إذا كانت الإجابة النفي، يرجى توضيح أسباب ذلك.



6- ما كمية جرعات اللقاح التي طلبتها الوزارة بحسب العقد؟ وما أساس تقدير هذه الكمية؟ وكم بلغت كلفتها من الميزانية المخصصة لذلك؟



7- كم سعر الجرعة الواحدة المتفق عليها في العقد المذكور؟ وما أساس تحديدها؟ وما الأمور الداخلة ضمن السعر؟



8- كم عدد جرعات اللقاحات الأخرى المتوافرة في مستودعات الوزارة؟ وكم عدد الأشخاص الممكن تغطية تطعيمهم بها؟



9- كم عدد الأشخاص الممكن تغطية تطعيمهم بجرعتين للشخص الواحد من لقاح «موديرنا» وفق الكمية المتفق عليها في العقد؟