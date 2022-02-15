عبدالعزيز الفضلي

عقد التوجيه الفني العام للعلوم بقطاع التعليم العام بوزارة التربية اجتماعا تحت إشراف الموجه الفني العام للعلوم رئيس الوفد الطلابي الكويتي المشارك في الملتقى العلمي الآسيوي السادس بمدينة دبي في الإمارات منى الأنصاري، وبحضور عدد من الطلبة والمشرفين أعضاء الوفد المشارك.

وقالت الانصاري خلال الاجتماع إن وفد الكويت مكون من 4 مشرفين و12 طالبا وطالبة سينضمون إلى 400 مشارك من 31 دولة في الملتقى، وسيتم عرض 200 مشروع علمي في مجالات العلوم المتنوعة مثل الالكترونيات والفيزياء والذكاء الاصطناعي.

وأشادت الأنصاري خلال الاجتماع بإشراف ومتابعة منظمة «ميلست» لتلك المشاريع الطلابية، وهي منظمة عالمية تتبنى الابتكار والتكنولوجيا وتحرص على تنمية مواهب وقدرات الطلبة من المبتكرين والمبدعين وتقديم الدعم الفني اللوجستي، موضحة أن الوفد الطلابي لديه مشاريع مختلفة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، حيث ستعرض تلك المشاريع في الملتقى الآسيوي وتم رصدها بعد تنقيح ما لا يقل عن 60 مشروعا تم البدء بها خلال الشهرين الماضيين، وتم إعداد برنامج للطلبة يشتمل على محاضرات وورش عمل طلابية بالإضافة إلى جدول الزيارات العلمية والميدانية ومؤتمر علمي لشباب «ميلست» بعنوان «مستقبلنا في الفضاء» بحضور رائد فضاء من وكالة ناسا العالمية.

وذكرت أن بعض المشاريع مثل الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحويل لغة الإشارة إلى جمل مقروءة والمعقم التكنولوجي ومشروع الأكوابونيك «نظام حديث لإنتاج الخضراوات والأسماك»، ومشروع ضبط وتتبع دخان السيارات إلكترونيا ومشروع السلم الكهربائي الآمن وقلم الرسام الذكي.