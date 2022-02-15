عبدالعزيز الفضلي



أصدر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب تعميما لجميع قطاعات الوزارة والإدارات المركزية والجهات التابعة لها والإدارات العامة بالمناطق التعليمية والمدارس بشأن الإعلان عن بدء تقديم الترشيحات لجائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة 2022، حيث تمنح هذه الجائزة سنويا لشخص أو منظمة أو مؤسسة قدمت مساهمة ملحوظة في الدفاع عن حرية الصحافة.



وتضمن التعميم أنه على الراغبين في التقدم للجائزة المشار إليها إكمال النموذج المرفق باللغتين الإنجليزية والفرنسية وإرساله على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] بموعد أقصاه اليوم 15 فبراير.

وللاطلاع على مزيد من المعلومات بشأن التقدم للجائزة زيارة الموقع الإلكتروني الآتي: [email protected]