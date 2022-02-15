أغلق رجال قطاع الأمن الجنائي ممثلا في ادارة مباحث الاحمدي قضية الاعتداء على حدث عربي بضبط مواطن عثر بحوزته على مسدس لعبة ومواد مخدرة وكان في حالة تعاط وقت توقيفه، واعترف بارتكابه الجريمة، فيما تعرف الحدث المجني عليه على الجاني في طابور عرض.



وكان وافد مصري اصطحب ابنه الى احد مخابر الاحمدي وابلغ عن تعرض ابنه للخطف والاعتداء عليه بالاكراه من قبل مجهول، حيث قام رجال المباحث بعمل تحريات انتهت الى توقيف الجاني وضبطه داخل مسكنه في احد مناطق الاحمدي، وعثر بحوزته على مسدس لعبة ومواد مخدرة (حشيش وحبوب)، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب الواقعة، وتمت احالة المتهم الى النيابة العامة.