أمير زكي



تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» في عددها الصادر الخميس الماضي عن قرب صرف مكافآت الصفوف الأمامية لمنتسبي وزارة الداخلية بحد أقصى الأسبوع الجاري، قامت عدة بنوك اعتبارا من ظهر أمس بضخ المكافآت في حسابات المستحقين من منتسبي الوزارة. وقال مصدر أمني إن اغلب البنوك ضخت الحسابات، وهناك بنوك أخرى متوقع أن تقوم بالإجراء نفسه اعتبارا من صباح اليوم. إلى ذلك، تم إرجاء صرف بعض المكافآت لأصحاب التظلمات. يشار إلى أن المكافآت تجاوزت لبعض ضباط الداخلية الـ 20 ألف دينار صرفت بواقع يومين عن 98 يوما، وهناك شريحة أخرى صرفت لهم 98 يوما ضرب يوم ونصف.