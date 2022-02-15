حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



سمحت وزارة الصحة لعامليها بالتمتع بالإجازات بعد توقفها لفترات خلال ذروة انتشار المتحور أوميكرون. وجاء في التعميم الذي صدر بهذا الصدد أنه انطلاقا من حرص الوزارة على حسن تنظيم العمل وتقديم أفضل الخدمات الصحية، ونظرا لمستجدات الوضع الصحي الوبائي وتداعيات فيروس «كورونا»، وبناء علي مقتضيات مصلحة العمل، فقد تقرر السماح للعاملين بوزارة الصحة بالتمتع بالإجازات الدورية اعتبارا من تاريخ 13 الجاري، على أن يقوم المسؤول المباشر المختص بتنسيق تلك الإجازات بحيث لا تزيد نسبة المتمتعين بها على 10% من القوى العاملة وبما لا يؤثر على سير العمل.