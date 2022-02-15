بأرواحهم البريئة وأجسادهم الغضة لكن بإرادة إلهية ورعاية فائقة من أيد وقلوب وخبرة فريق كويتي آلى على نفسه إلا أن يلفهم بحنانه ورعايته رغم كل الصعاب وصولا إلى مرحلة الشفاء شكل في مجمله حالة إنسانية وطبية بكل معانيها ومعاناتها أثبت الكويتيون أنهم مثال يحتذى في إثبات الإرادة رغم صعوبة التحديات.



ففي وقت تحيي دول العالم اليوم الثلاثاء «اليوم العالمي لسرطان الأطفال» والتضامن معهم، تبرز تجربة تستحق الإجلال والتقدير أبطالها فريق كويتي متخصص بعلاج سرطان (جذيعات الشبكية) عند الأطفال والرضع كون نفسه بنفسه وضرب مثالا في رعاية وبلسمة أوجاع فلذات الأكباد بعد مراحل مكثفة من العلاج والجراحات الدقيقة والفحوصات الروتينية مسجلين تجربة مثلى لم تسمح بخطف طفولتهم بل أثبتت أن الإيمان بإرادة الحياة وخالقها كفيل بانتصار الأمل.



وبما أن رب ضارة نافعة أحيانا كانت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) السبب فيما حققه الفريق من نجاح خصوصا أنه تم تشكيله بظروف طارئة مع بدء الجائحة في فبراير 2020 وإغلاق المطارات الذي حال دون سفر الأطفال المرضى إلى الخارج لتلقي علاجهم أو استكماله.



وفي هذا الشأن، قال رئيس مركز البحر للعيون ورئيس مجلس أقسام العيون واستشاري طب وجراحة العيون د.عبدالله البغلي لـ «كونا» أمس الاثنين إن تشكيل فريق طبي لعلاج هذا النوع من السرطانات الخطيرة يعتبر سابقة طبية فريدة من نوعها وإنجازا كبيرا يحسب لوزارة الصحة والكويت ويرفع اسمها في المحافل الطبية الدولية.



وأثنى البغلي على الجهود الجبارة لأعضاء الفريق الذين نالوا تخصصاتهم في أرفع المراكز الصحية في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، مشيدا بنجاحهم في تقليل عدد الحالات التي كانت ترسل للعلاج في الخارج وبالتالي توفير التكلفة والأعباء المالية على الدولة.



من جانبه، قال رئيس الفريق ورئيس وحدة الحول للأطفال في مركز البحر للعيون د.عدنان الوايل لـ «كونا»: قمنا بتشكيل فريق متكامل بظروف دقيقة جدا ليضم جميع التخصصات المطلوبة كعيون الأطفال وجراحة الشبكية ومحجر العين وأطباء أورام الأطفال وأطباء الأورام والعلاج الإشعاعي، إضافة إلى أطباء أشعة المخ وأعصاب الأطفال وأطباء في علم الجينات لعلاج وتشخيص الحالات الجديدة، ومتابعة المرضى الذين كانوا قد تلقوا علاجهم في الخارج ما قبل جائحة «كورونا».



وأوضح الوايل أن الفريق المكون من أطباء من مركز البحر ومراكز أخرى ذات صلة يتولى تشخيص الحالات الواردة من مختلف المراكز الصحية خلال 48 ساعة كحد أقصى وفق بروتوكول متكامل بأعلى المعايير الصحية.



من ناحيتها، قالت د.آلاء العلي المكلفة بمتابعة عمل الفريق لـ «كونا» إن مرض سرطان جذيعات الشبكية يعتبر من أخطر أنواع الأورام السرطانية التي تصيب خلايا شبكية العين للأطفال إذ تنمو هذه الأورام بسرعة فائقة، مبينة أن عدم تشخيصها المبكر والتأخر بعلاجها قد يؤديان لفقدان حياة الطفل.



وأضافت العلي، وهي من أوليات الطبيبات الكويتيات الحاصلات على التخصص النادر بجراحة الشبكية والسائل الزجاجي وعيون الأطفال والحول، أن الفريق تولى تشخيص وعلاج 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 أشهر وسنتين، إضافة إلى الأطفال الذين كانوا يتلقون العلاج بالخارج وجميعهم في مراحل متقدمة من العلاج.



وأكدت أن كل الحالات مستقرة بحمد الله وفي طور الشفاء مع العلم أن كثيرا من الحالات التي كانت تتلقى العلاج بالخارج بدأت باستكمال علاجها لدينا وبفضل الله لم نسجل أي حالة وفاة».



وشددت على ضرورة وعي الأهل والانتباه إلى العلامات المبكرة لهذا المرض كبياض بؤبؤ العين أو ظهور شيء من الحول بالعينين لأن التشخيص المبكر وخطوات العلاج السريعة لهذا المرض ستنقذ حياة الأطفال.



بدوره، قال رئيس (الوحدة سي) في قسم العلاج الإشعاعي والأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.أحمد بوشهري لـ «كونا» إن هناك تقدما كبيرا في تقنيات وأساليب العلاج الإشعاعي لعلاج سرطان جذيعات الشبكية وأغلب الحالات التي تتطلب تدخل العلاج الإشعاعي هي الحالات المتقدمة أو التي لا تستجيب للجراحة والعلاج الكيماوي.



وأضاف بوشهري أنه في الآونة الأخيرة تم علاج حالة متقدمة لطفلة بالعلاج الإشعاعي المتقدم ولله الحمد حالتها مستقرة ولم تعد توجد أي علامات وآثار للمرض».



من ناحيتها، قالت استشاري أشعة مخ وأعصاب للأطفال في مستشفى ابن سينا د.فاطمة دشتي إنه يتم تشخيص ومتابعة حالات الأطفال بواسطة الرنين المغناطيسي فقط ولا يتم عمل أشعة مقطعية لئلا يتعرض الأطفال للأشعة.



وأضافت دشتي: لدينا طاقم طبي محترف من أطباء تخدير للأطفال واختصاصيي أشعة يقوم بتشخيص مكان الورم وبناء على تقريره يقوم الفريق بقيادة الدكتورة آلاء العلي بوضع خطة علاج سريعة للأطفال وبعد استكمال العلاج يقوم قسم الأشعة بعمل فحوصات دورية كل 6 أشهر للتأكد من مدى استجابة الطفل للعلاج والسيطرة على انتشار المرض والاطمئنان الكامل على حالته».



ويضم فريق سرطان جذيعات الشبكية أيضا د.منصور الشمري استشاري طب عيون الأطفال والحول ود.هديل اليامي اختصاصي عيون وحول أطفال ود.منار الوهيب اختصاصي أول جراحة عيون وجراحة محجر العين من مركز البحر للعيون.



كما يضم الفريق أطباء من تخصصات مختلفة من مراكز طبية أخرى مثل د.فاطمة دشتي استشاري أشعة جهاز عصبي للأطفال من مستشفى ابن سينا ود.نسرين خليفة استشاري أورام من مستشفى البنك الوطني ود.حنان إبراهيم استشاري جينات من مركز غنيمة الغانم للأطفال الخدج والوراثة.