أعلنت وزارة الصحة مساء أمس عن تأكيد إصابة 2562 حالة جديدة، وتسجيل 5406 حالات شفاء، وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID-19، ليصبح إجمالي عدد الحالات 603869 حالة.



هذا وقد عقدت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي والوزراء أعضاء اللجنة اجتماعا في قصر السيف مساء أمس. وبحثت اللجنة خلال الاجتماع آخر التقارير الواردة لها من السلطات الصحية حول مؤشرات تقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت وما شهده في الأيام القليلة الماضية من تحسن ملحوظ.