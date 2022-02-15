أصدر وزير الإعلام قرارا يقضي بإيقاف الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كامل العبد الجليل عن العمل وإحالته للتحقيق على خلفية تجاوزات إدارية وشبهات تعدّ على المال العام، وجاء هذا القرار بعد أن تبين جمع الأمين العام بين المعاش التقاعدي وراتبه من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب منذ 2014.

هذه التجاوزات الإدارية والشبهات على التعدي على المال العام كشفها وزير الاعلام والثقافة السابق عبدالرحمن المطيري وتم التحقيق مع أمين عام المجلس الوطني كامل العبدالجليل على خلفية هذه التجاوزات والشبهات مع انه من المفترض ان يكون قدوة للعاملين في المجلس الوطني والابتعاد عن هذه التجاوزات والشبهات حفاظا على المال العام.

وكان الوزير المطيري ينوي إيقافه عن العمل بعد التشكيل الحكومي الأخير ولكن لم يتم اختياره وتولى وزير الاعلام والثقافة د.حمد روح الدين هذا الملف فأصدر قرارا بإيقاف أمين عام المجلس الوطني واحالته للتحقيق.

يذكر ان المبلغ المطلوب استرجاعه لخزينة الدولة من الامين العام للمجلس الوطني بما يقارب 203 آلاف دينار لأنه حصل عليه دون وجه حق.