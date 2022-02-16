أعلنت زين المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن إطلاقها لأحدث عروضها التسويقية الجديدة لعملاء «ويانا» للدفع الآجل، والتي تقدم لهم من خلالها اشتراكا مجانيا في خدمة «شاهد VIP» منصة الترفيه الرقمي العربي الرائدة في العالم، لتمكنهم من الاستمتاع بأحدث وأفضل الأعمال الأصلية والمسلسلات الشهيرة والبرامج الحصرية والبث المباشر والمزيد عبر الأجهزة الذكية في أي وقت ومكان.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أن إطلاقها لهذا العرض الجديد يأتي ضمن مساعيها لمواكبة الطفرة الكبيرة التي تشهدها صناعة المحتوى الترفيهي في السنوات الأخيرة، فقد حرصت زين على تقديم مجموعة متنوعة من اختيارات الترفيه الرقمي لعملائها بالتعاون مع أكبر مقدمي وصناع المحتوى الترفيهي في المنطقة، وفي مقدمتهم منصة «شاهد» التي تعتبر الأكبر على مستوى الوطن العربي، وذلك لتعطيهم فرصة الاستمتاع ببرامجهم المفضلة كقيمة مضافة على باقاتهم.

وبينت زين أنها تقدم الآن اشتراكا مجانيا في خدمة «شاهد VIP» لجميع عملائها من ذوي الدفع الآجل، سواء الجدد أو الحاليون (تطبق الشروط والأحكام)، بحيث يحصل كل من عملاء باقات إنترنت الجيل الخامس 5G وعملاء باقات «ويانا» للدفع الآجل بقيمة 25 د.ك فما فوق على اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر.



وأضافت زين أنها تقدم أيضا لعملاء باقات الإنترنت بقيمة 10 د.ك أو أقل وعملاء باقات «ويانا» للدفع الآجل الصوتية بقيمة 25 د.ك أو أقل اشتراكا في الخدمة لمدة شهرين مجانا، علما بأنه سيتم تجديد الخدمة بقيمتها الاعتيادية 2.49 د.ك شهريا تلقائيا بعد انتهاء أي من الفترتين المجانيتين.



وتعتبر «شاهد» منصة الترفيه الرقمي العربي الرائدة في العالم، بحيث يمكن للمشتركين الاستمتاع بأحدث الأفلام العربية والأجنبية وأضخم الإنتاجات قبل أو بعد عرضها في السينما مباشرة، مع مجموعة متنوعة وكبيرة من أحدث وأفضل أعمال شاهد الأصلية والمسلسلات الشهيرة والبرامج الحصرية والبث المباشر والمزيد.

وتقدم خدمة «شاهد VIP» العديد من المزايا الفريدة من نوعها مثل البث المباشر بتقنية HD عالية الوضوح، وتحميل ومشاهدة المحتوى من غير الحاجة للاتصال بالإنترنت، والاستمتاع بالمحتوى من غير إعلانات، والاستمتاع بالخدمة عبر 5 أجهزة مختلفة، ومحتوى آمن للأطفال والعائلات، وغيرها الكثير، وتتوافر الخدمة على مجموعة من أحدث الأجهزة الذكية، والتي تشمل أجهزة iOS وAndroid وأجهزة Apple TV وAndroid TV وChromecast وأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة Fire tv وتقنية Airplay وغيرها.