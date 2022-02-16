قامت مجموعة شركات معرفي بالتعاون مع بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة بتنظيم حملة تطوعية بعنوان «إعادة إحياء شاطئ عشيرج».

وضمت الحملة عددا كبيرا من موظفي المجموعة الذين شاركوا في حملة تنظيف الشاطئ الكائن بمنطقة الدوحة ورفع المخلفات الممكن إزالتها من الأطنان الملقاة على طول الساحل وفي داخل المياه.

وجاءت هذه المبادرة التزاما من إدارة وموظفي المجموعة بالمسؤولية الاجتماعية تجاه بيئة وطننا الكويت وكجزء من النشاطات الاجتماعية التي تقوم بها المجموعة سنويا في إطار العمل التطوعي لنشر التوعية وبيان أهمية الدور الفعال للفرد في المحافظة على بيئة صحية للمجتمع ومن خلال تطبيق الوسائل العملية في المحافظة على البيئة والتشجيع على استخدام مواد صديقة للبيئة من خلال شركات المجموعة.



كما أنها تعتبر مبادرة بيئية تعكس أهمية الشواطئ العامة كمتنفس ومتنزه للجميع ولحاجة شاطئ «عشيرج» الملحة بشكل خاص لمثل هذه الحملات بعد أن أصبح وصفها بقلم الكثيرين أنها «مكب نفايات» أو «مقبرة السفن» بعدما كانت تزهو بجمالها وتتميز بطبيعتها وتكوينها الفريد في تنوع صخورها الشاطئية التي كان يستخدمها الكويتيون قديما لبناء منازلهم وإنشاء أسوار النقع البحرية منها.



إن ما تقدمه المجموعة في هذا الإطار هو أقل ما يمكن عمله للكويت ولحماية بيئتها البرية والبحرية من أي ملوثات وللمحافظة على مياه البحر ومكوناته من ثروات غذائية طبيعية للأجيال القادمة.