استمراراً لفعالياتها المتواصلة خلال شهر فبراير احتفالا بالأعياد الوطنية وانطلاقا من استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية في مجال دعم الصحة، أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن مبادرتها بتزويد غرف لعب الأطفال في المستشفيات بألعاب للأطفال بالاتفاق مع شركة تيله لألعاب الأطفال وبالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الاطفال (كاتش وباتش).



وشهدت الفعالية حضور الرئيس التنفيذي والمدير الطبي لكاتش وباتش، د.ميثم حسين، حيث تم توزيع الألعاب في الشراكة مع تيله، دعما من stc للمشاريع الوطنية، على غرف الألعاب للأطفال داخل المستشفيات من قبل فريق كاتش وباتش ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة، وبدعم من فريق عمل العلاقات العامة في stc في خطوة تهدف الى تخفيف المعاناة والترفيه عن الأطفال في المستشفيات.



وعلى هامش الفعالية، قامت ممثلة stc، المديرة العامة لاتصالات الشركات دانة الجاسم وفريق العلاقات العامة، بتكريم مسؤولي كاتش وباتش بدرع تذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على فريق العمل في بيت عبدالله لما يقومون به من عمل جبار ودؤوب، في إطار التعاون الثنائي الذي نسعى إلى توطيده من خلال المساهمة في فعاليات هادفة في المستقبل القريب.



وبهذه المناسبة، قالت مديرة عام اتصالات الشركات في stc دانة الجاسم: «إن شعار «فبراير وايد غير مع stc» الذي أطلقته الشركة خلال شهر فبراير احتفالا بالأعياد الوطنية، سيتضمن العديد من الأنشطة والمبادرات التي تسعى من خلالها الى نشر البهجة والفرحة بين أهل الكويت. وان هذه المبادرة المجتمعية هي ضمن برنامج متكامل لفريق عمل العلاقات العامة في stc احتفالا بالأعياد الوطنية مع جميع أهل الكويت.



وأضافت: إن هذه المبادرة نتاج العلاقات الطيبة التي تجمعنا مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفى وبيت عبدالله لرعاية الأطفال (كاتش وباتش)، حيث إن stc تثمن هذا التعاون المثمر الذي يندرج ضمن التعاون الدائم والمستمر مع مختلف الجمعيات الإنسانية والخيرية في كل الفعاليات والمناسبات حيث تهدف من خلالها stc إلى مشاركة الفرحة ورسم البسمة على وجوه الأطفال ضمن برنامجنا المتكامل للمسؤولية المجتمعية.