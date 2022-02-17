المشروع سيقام على أرض الهيئة «غرب مشرف» ويتضمن مختبرات ومكاتب للمبادرين والمبرمجين

المجمع هو الأول ضمن مراحل إنشاء منظومة شبابية مستدامة لاقتصاد معرفي قائم على الابتكار



اجتمع مدير عام الهيئة العامة للشباب د.مشعل الربيع في مكتبه صباح أمس مع رئيس شركة بوينغ للشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا كولجيت غاتا-أورا، ومدير الشراكات الاستراتيجية الدولية في الشركة حاستن أوبرايان ومدير مكتب بوينغ في الكويت مساعد الهولي.



وعقب الاجتماع، قال الربيع ان زيارة رئيس «بوينغ» إلى الهيئة العامة للشباب تأتي ضمن تنفيذ مشروع مجمع الكويت التقني لريادة الأعمال، وهو أحد مشاريع الأوفست التي وافق عليها مجلس الوزراء، وستقوم «بوينغ» بإنشائه وتنفيذه وتشغيله بالشراكة مع «هيئة الشباب».



وأضاف الربيع ان هذا المشروع هو المرحلة الأولى من إنشاء منظومة شبابية مستدامة لاقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتكنولوجيا، وترجمة حقيقية للتوجيهات السامية من صاحب السمو وسمو ولي العهد وقرارات مجلس الوزراء برعاية شباب الكويت وتسخير طاقاتهم الواعدة وإشراكهم في مسيرة التنمية، وفتح آفاق المستقبل أمامهم من خلال تدريبهم وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والتكنولوجية.



وأشار إلى أن دول العالم تتسابق إلى امتلاك وسائل تكنولوجية تكسبها مقومات اقتصادات المستقبل القائمة على الذكاء الاصطناعي وصناعة التكنولوجيا وإنترنت الأشياء والبيانات الضخمة تمكنها من تنويع مصادر دخلها، والكويت يجب ألا تكون بمنأى عن هذا السباق نظرا للتحديات التي تواجهها ومنها الإعداد لمرحلة ما بعد النفط وتطوير سوق العمل وخلق وظائف للشباب والتحول الرقمي للأعمال والخدمات الحكومية.



وأضاف ان الهيئة تسعى من خلال هذا المشروع إلى نقل المعرفة والتكنولوجيا من شركة بوينغ عبر تطوير نموذج عمل مستدام لاستغلال أملاك الدولة بما يعود بالمنفعة على الشباب الكويتي، معبرا عن سعادته بشراكة بوينغ في تنفيذ هذا النموذج كونها أكبر شركة لصناعة الطيران في العالم والمصنع الرائد لأنظمة الطائرات التجارية والحربية والفضاء والأمن.



وذكر أن مشروع مجمع الكويت التقني سيتم تنفيذه على الأرض المخصصة لهيئة الشباب بمنطقة مبارك العبدالله «غرب مشرف» وسيتضمن مختبرات تقنية ومساحات عمل مشتركة ومكاتب مغلقة للشباب المبادرين والمبرمجين والمطورين والمهتمين بالصناعات الرقمية وقاعات تدريبية وغرف اجتماعات مزودة بأحدث التقنيات ومساحات ترويحية وتسويقية، والهيئة حرصت على أن يتضمن المجمع مساحات لحاضنات ومسرعات الأعمال، والبنوك والمستثمرين في المشاريع التكنولوجية، ومزودي الخدمات الإدارية والقانونية والمالية واللوجستية، لافتا إلى ان شركة بوينغ لن تقوم فقط بإنشاء المجمع وإنما تنفيذ برامجه وأنشطته من خلال شركة أيروسبيس اكسلريتر الذراع الاستثمارية لبوينغ، والتي تعتبر رائدة في تقديم برامج مسرعات الأعمال والاستثمار في المشاريع التكنولوجية الناشئة، مما سيجلب إلى الكويت الاستثمارات الأجنبية في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وتابع: تم خلال الاجتماع استعراض إمكانية مشاركة «بوينغ» بمشروع «صناع العمل» لتدريب وتأهيل وتوظيف الشباب الكويتي في قطاع الطيران ومراقبة الملاحة الجوية، لافتا إلى الحاجة لإعداد صف ثان من مراقبي الملاحة لتشغيل برج المراقبة الجديد.



وشكر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر د.مشعل جابر الأحمد وفريقه على جهودهم في تيسير إجراءات مشروع الأوفست مع شركة بوينغ، ومدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص الإنشائية والتجارية اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروع.