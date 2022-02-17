دارين العلي



تبنت الكويت دعم مشروع المحافظة على اسماك التوتوابا المهددة بالانقراض الذي تقدمه المكسيك أمام الاجتماع القادم لاتفاقية سايتس المعنية بالتنوع الأحيائي.



وجاء ذلك خلال استقبال مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد ونائب المدير العام لقطاع الشؤون الفنية د.عبدالله الزيدان وسفير الولايات المتحدة المكسيكية لدى البلاد ميغيل انخيل اسيدرو، ونائب رئيس البعثة الوزير المفوض إدواردو باكا كوينكا.



‏‎وقال الزيدان في تصريح لـ «الأنباء» إن اللقاء أثمر دعم توجه دوله المكسيك في الاجتماع القادم للجنة الدائمة رقم 74 في اتفاقية سايتس وذلك بإدراج مشروع المحافظة على سمك توتوابا.



وأعلن عن سلسلة من الإجراءات بالتعاون مع الحكومة المكسيكية بهدف تعزيز التعاون في المجالات البيئية وتبادل الخبرات بين الجانبين، ولفت إلى أن ابرز مجالات التعاون ستكون في مكافحة التصحر وتبادل الخبرات في زيادة الغطاء النباتي والمحاصيل الزراعية في البلاد.



وأشار إلى أن التعاون مع الجانب المكسيكي في هذا الشأن يتناول أيضا الأمن الغذائي من خلال استدامه الموارد الغذائية عن طريق استزراع الأسماك والأمن المائي والموارد المائية الطبيعية واستدامتها.