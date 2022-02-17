بحضور نائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد والوكيل المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع في وزارة الصحة م.إبراهيم محمد النهام، قام فريق من قوة الإطفاء العام بالكشف الوقائي على مشروع مركز عبدالرحمن ووليد مناحي العصيمي لعناية القلب الفائقة الكائن في منطقة الصباح الصحية تمهيدا للموافقة على إطلاق التيار الكهربائي.



ويتكون المشروع من 8 أدوار بمساحة كلية تبلغ 10 آلاف متر مربع.



وقال اللواء خالد فهد ان هذه الزيارة تأتي بناء على توجيهات من رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد لمتابعة وتسريع تراخيص جميع المشاريع التنموية والكبرى في البلاد بعد التأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق وفقا لخطط واستراتيجيات قوة الإطفاء العام لحماية الأرواح والممتلكات لتحقيق الأمن المجتمعي.