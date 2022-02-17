أمير زكي ـ أحمد خميس



سجل رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية إنجازا جديدا بإغلاق قصة مقتل وافد مصري في ساحة ترابية بمنطقة حولي بواسطة ساطور، حيث أعلنت في ساعة متأخرة في يوم امس الأول من ضبط الجاني، الا أنها أكدت أن الجريمة وقعت بسبب مشاجرة.



إلى ذلك، كشف مصدر امني في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المتهم في القضية مواطن وان مشاجرة جمعته بالمجني عليه وآخر وعلى إثرها وقعت الجريمة، مشيرا الى أن مرافق المجني عليه قدم معلومات عجلت بضبط الجاني والذي اقر بضرب المجني عليه والهرب من موقع الحادثة، وذكر المصدر ان المتهم تمت احالته الى النيابة صباح امس.



وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا في ساعة متأخرة من يوم امس الاول عن وجود جثة لشخص تنزف منه الدماء من الرقبة وإلى جواره ساطور وعلى الفور انتقل الى موقع البلاغ عدد من رجال الامن ورجال المباحث، حيث تبين أن المجني عليه وافد مصري، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من قبل مباحث حولي الذي نجح في اغلاق ملف القضية بعد نحو ساعتين فقط من ارتكابها بضبط الجاني او المشتبه به حسب بيان وزارة الداخلية.



من جهة أخرى، أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن مواطنة في العقد الثالث بمنطقة سلوى نقلت جثة هامدة إلى مستشفى مبارك بواسطة سيارة إسعاف، ولم ترصد آثار تشير إلى وجود شبهة جنائية قد تكون وراء الوفاة.