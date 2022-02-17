تقدم وافد عربي إلى مخفر شرطة السالمية يوم امس متهما سائق باص نقل عام بالتسبب في إصابة ابنه الطالب في إحدى المدارس الأجنبية، مشيرا إلى ان الباص كاد يدهس ابنه، وبحسب إفادة الأب والذي أرفق تقريرا طبيا فإن ابنه الطالب وكان بزيه المدرسي ويحمل حقيبة المدرسة وفيما يهم بالدخول إلى الباص بعد انتهاء يومه الدراسي في الواحدة والنصف ظهرا أغلق السائق الباب وانطلق مسرعا ليسقط ابنه أرضا وكاد الطالب، وهو في الصف الثاني عشر، ان يدهس تحت عجلات الباص.



يشار إلى ان عددا من سائقي الباصات يتعمدون عدم التوقف للطلاب كونهم معفيون من التذكرة.



على صعيد آخر، قال مصدر أمني إن رجال مباحث السالمية تمكنوا من تحديد هوية شابين ظهرا في مقطع الاعتداء على سائق الباص امس الأول وجار ضبطهما.