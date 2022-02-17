أعلنت شركة «فيرجن غالاكتيك» للسياحة الفضائية الثلاثاء فتح الباب أمام العامة لشراء تذاكر لرحلة تستغرق بضع دقائق إلى الفضاء حدد سعرها بـ450 ألف دولار. ومن المقرر أن تنظم أولى هذه الرحلات في نهاية سنة 2022 على ما سبق أن أعلنت الشركة التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون.



وأوضحت «فيرجن غالاكتيك» في بيان أصدرته الثلاثاء فتح باب التسجيل للجميع اعتبارا من الأربعاء مع الطلب من المسجلين إيداع دفعة أولى قدرها 150 ألف دولار.



وتستغرق الرحلة 90 دقيقة بمجملها، بما في ذلك الوقت الذي يستلزمه صعودها.



وسيكون في وسع الركاب خلال وجودهم في الفضاء فك أحزمة الأمان ليسبحوا بضع دقائق في انعدام الجاذبية ويتأملوا الكرة الأرضية من إحدى الكوات الـ12 في المقصورة.