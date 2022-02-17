بريشها الملون اللامع ومناقيرها الذهبية دخلت دجاجات أول منافسة من نوعها في ليبيا على لقب ملكة جمال الدجاج بالعاصمة طرابلس.



أقيمت المسابقة بهدف اختيار أجمل دجاجة من حيث الشكل من السلالات المختلفة، واجتذبت المنافسة عشرات المشاهدين الذين كانوا يلتقطون الصور التذكارية ومقاطع الفيديو للحيوانات وهي تقف مزهوة بجمالها داخل الأقفاص.



وتقام المنافسة بمعايير صارمة، ويتم الحكم على الطيور بناء على اعتبارات بينها اللون والشكل ولمعان الريش وحجم الدجاج.



وحصلت الدجاجة الفائزة بالمركز الأول على 93.8 درجة، حيث نالت الدجاجة ذات اللونين الأسود والأبيض الإعجاب، وحازت أعلى تقييم بسبب أقدامها الصفراء الزاهية وحجمها الضخم.



وبعد أن حصلت دجاجته على الترتيب الأول في سلالة البراهمة، قال مربي دجاج الزينة مهند جعيدة وهو موظف يبلغ من العمر 30 عاما ويمارس الهواية منذ طفولته متحدثا عن دجاجته الفائزة «تتميز الدجاجة بضخامتها وبالساق الأصفر، ميزات البراهمة، وبالعرف وبالمنظر العبوس الذي نعرفه عند البراهمة وبالريشة.. نعومة الريشة واللمعة الموجودة علي الريشة».



وتتراوح أسعار دجاج الزينة بين 50 و800 دولار وترتفع أسعار الدجاج الفائز بالجوائز.