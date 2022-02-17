أظهرت دراسة صينية حديثة، أن شرب القهوة أو الشاي أو مزيج من الاثنين قد يكون مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة أو ثلاثة إلى خمسة أكواب من الشاي كل يوم، أو مزيجا من أربعة إلى ستة أكواب من القهوة والشاي، لديهم أدنى نسبة للسكتة الدماغية أو الخرف.



ووفقا لوكالة شينخوا الصينية، قام عدد من الباحثين بجامعة تيانجين الطبية في الصين بدراسة 365 ألفا و682 مشاركا من البنك الحيوي البريطاني تتراوح أعمارهم ما بين 50 سنة إلى 74 سنة، وأبلغ جميع المشاركين عن عاداتهم في تناول القهوة والشاي، وكان الأشخاص الذين يشربون كوبين إلى ثلاثة أكواب من القهوة وكوبين إلى ثلاثة أكواب من الشاي يوميا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32% وخطر أقل بنسبة 28% للإصابة بالخرف.



وفي الوقت نفسه، ارتبط انخفاض خطر الإصابة بالخرف بعد السكتة الدماغية بشرب القهوة وحدها أو بالاشتراك مع الشاي، وفقا للدراسة.