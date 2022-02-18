أحمد الفضلي



انتهى الفنان القدير جاسم النبهان من تصوير كل مشاهده الخاصة بأحدث أعماله الفنية والمتمثلة في المسلسل التراثي الاجتماعي «دحباش» الذي صور مشاهده مؤخرا في الكويت وشهدت مشاركة كم كبير من نجوم الدراما الكويتية والخليجية تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل عبر عدد من القنوات المحلية والخليجية.



ومن جانبه، أعرب النبهان عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا العمل الذي يعد تجربة جديدة تجمعني بالكاتب مشاري العميري الذي شاركته في 3 أعمال تراثية هي «رحى الأيام» و«الوصية الغائبة» في العام الماضي وهذا العام أشارك في «دحباش» وكل الأعمال تحمل رسالة مجتمعية لأهل الكويت ذات طابع تراثي ولها قيمة كبيرة تبين لهذا الجيل قيم وعادات وتقاليد كانت لآبائهم وأجدادهم نهج حياة ويحب ان تشكل لهم نبراسا ينير لهم الطريق ويسيرون عليه، مشيرا إلى ان هذه النوعية من الأعمال نطالب بوجودها في كل عام لكونها ذات رسالة قيمة.



وعن تواجده بشكل مستمر في الأعمال التراثية في الأعوام الماضية ذكر النبهان من خلال حديثه لـ «الأنباء» انه فخور باختياره من قبل اغلب المنتجين والمخرجين في الأعمال التراثية وسعيد بالوقت ذاته بأن أكون مرجعا لعدد كبير منهم بعملية اختيار المفردات في بعض الحوارات وكذلك بعض التفاصيل الخاصة بلوكيشنات التصوير معتمدا على خبرة طويلة وسنوات عمل قضيتها في الأعمال التراثية التي لم ولن أشعر بالملل من وجودي في هذه الأعمال.



والجدير بالذكر ان مسلسل «دحباش» من إخراج حسين أبل ويشارك في بطولته خلاف جاسم النبهان كم كبير من النجوم أبرزهم عبدالرحمن العقل ومحمد جابر وعبدالإمام عبدالله ومحمد الصيرفي وهيفاء حسين وماجد مطرب وعبير الجندي وفتات سلطان وفاطمة الدمخي وزينب كرم وغيرهم من النجوم الشباب.