العوضي: لأول مرة تقام فعاليات في المساحات الداخلية والخارجية بالمركز

العبدالرزاق: الفعاليات كثيرة منها حفلات غنائية ومسرح وسينما والعديد من الأنشطة

ياسر العيلة



باسم جديد وروح جديدة وتحت شعار «ربيع الكويت 2022» يعود مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي لتوهجه الذي غاب لمدة عامين نتيجة التأثير السلبي لجائحة «كورونا» والعودة جاءت مع احتفال المركز بالذكرى الخامسة على انشائه، ومن هذا المنطلق أقيم يوم الأربعاء الماضي بالقاعة المستديرة للمركز مؤتمر صحافي حضره الرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية المخرج وليد العوضي والمدير التشغيلي لمركز جابر الأحمد م. إبراهيم العبدالرزاق ومستشارة التسويق والعلاقات العامة دانة مدوة، وأعقبت المؤتمر جولة على الأماكن المخصصة لاستقبال الحفلات والانشطة الفنية التي يحتضنها المركز احتفالا بالأعياد الوطنية التي تشهدها الكويت.



في البداية، رحبت مستشارة التسويق والعلاقات العامة دانة المدوة بالحضور وأعقبها عرض فيلم قصير تناول أهم الأعمال التي احتضنها المركز على مدار الأعوام الخمسة الماضية.



ومن التسويق إلى التشويق على حد قوله، تحدث الرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية المخرج وليد العوضي عن أنشطة مركز جابر الثقافي التابع للديوان الأميري بجانب مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي وقصر السلام، مشيرا إلى ان الحديث اليوم عن مركز جابر، مشيدا في الوقت نفسه بالتوافق بين الديوان والشركة المشغلة على مدار السنوات الخمس الماضية، وفي بادرة جميلة وجه العوضي شكرا خاصا لوزير الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله، بالإضافة إلى توجيه الشكر لكل الادارات العاملة في مركز جابر الاحمد الثقافي على مجهوداتهم الكبيرة لعودة النشاط والروح للمركز عقب أزمة كورونا على العالم بشكل عام، وعلى الثقافة والفنون بشكل خاص، كاشفا عن أن موسم ربيع الكويت سوف ينطلق غدا السبت باحتفالية «دار الجمايل» المقررة إقامتها في ساحة العلم، كما أن الموسم سوف يشهد زخما برامجيا كبيرا، ويتضمن فعاليات متنوعة، ما بين السينما والمسرح والموسيقى، وكذلك عودة أوركسترا فرقة جابر، وفعالية حديث الاثنين.



وتابع: إنها المرة الأولى منذ خمس سنوات التي يشهد فيها المركز إقامة الفعاليات بالمساحات الداخلية والخارجية على حد السواء، وأيضا المرة الأولى التي لا يتوقف خلالها المركز خلال فصل الصيف، وسيكون هناك توقف خلال شهر رمضان فقط.



وتوجه العوضي بالشكر إلى الملحن عبدالله القعود على جهوده ومساندته للمركز في التنسيق مع نجوم الغناء العربي المشاركين في الحفلات الغنائية.



من جانب آخر، كشف المدير التشغيلي لمركز جابر الثقافي م. ابراهيم العبدالرزاق عن جدول الحفلات الغنائية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 25 الجاري بحفل يجمع الفنان السعودي عبادي الجوهر واللبناني ملحم زين، بينما يلتقي الجمهور يوم السبت الموافق 26 بالفنان اللبناني راغب علامة والفنانة أميمة طالب، في حين يجتمع الفنان فؤاد عبدالواحد والفنانة أسماء لمنور يوم الاحد الموافق 27 الجاري، ويختتم مركز جابر حفلات فبراير الغنائية بالليلة الرابعة التي تقام يوم 28 وتجمع بين الفنان المصري تامر حسني والفنانة يارا.



كما اشار الى حفل غنائي بعنوان «شريط منوعات كويتية» خلال يومي 3 و4 مارس المقبل بمشاركة الفنانين عبدالقادر الهدهود وبدر نوري وولاء الصراف وغنيمة العنزي، بمصاحبة فرقة مركز جابر الموسيقية.



وكشف العبد الرزاق عن عودة حفل كلثوميات يومي 30 و31 مارس بمشاركة الفنانة المصرية ريهام عبدالحكيم.



وقال ان الموسم سوف يشهد عرض مسرحية «آي - ميديا» للمخرج العالمي سليمان البسام على مدار 3 عروض من 24 الى 26 مارس والتي تم تأجيلها من قبل بسبب جائحة كورونا وسيتم تقديمها باللغتين العربية والانجليزية.



وتابع: ان موسم «ربيع الكويت2022» سيشهد ايضا حفل ليلة «فيفالدي» لفرقة الأحمدي الموسيقية يومي 17 و18 مارس، الى جانب عودة فعالية حديث الإثنين الذي ينطلق اعتبارا من يوم 7 مارس بلقاء الشاعر ساهر ويحاوره الشاعر أحمد الشرقاوي.



وكشف كذلك عن عودة فعالية موسيقى الإثنين يومي 14 و28 مارس، مؤكدا التركيز على نشاط السينما مجانا للجمهور، وستعرض خلالها أفلام عالمية بالقاعة الخارجية وتهتم بالأسرة والطفل.



واختتم العبد الرزاق حديثة بأن المسرح الخارجي لمركز جابر الأحمد الثقافي سيشهد العديد من الجلسات الغنائية التي سيكون حضورها بالمجان، ويحييها نخبة من نجوم الأغنية الكويتية من مختلف الأجيال، مثل خالد الملا وسلطان مفتاح وفطومة وعلي عبدالله وحمد القطان وجمال الدريعي، وسيتم الإعلان عن آلية الدخول للجلسات خلال الفترة القليلة المقبلة.

«ربيع الكويت» أعاد مركز جابر شعلة من النشاط من جديد

العوضي لـ «الأنباء»: نشكر المملكة على حفل «في حب الكويت»

النجوم الكبار غابوا بسبب العقود وسيكونون معنا مستقبلاً

في حوار خاص لـ«الأنباء» ‏تحدث الرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية المخرج وليد العوضي قائلا «ربيع الكويت 2022» هو انطلاقة مركز جابر وعودة الأفراح والمناسبات والفعاليات بشكل مختلف حيث فعلنا الساحات الخارجية التي لم تكن مفعلة من قبل مثل ساحة المسرح الروماني والساحة الخضراء وساحة العلم‏ التي ستشهد الكثير من الفعاليات التي ستسعد أهل الكويت وبالمجان، مؤكدا أن «ربيع الكويت» أعاد مركز جابر شعلة من النشاط الفني والثقافي مرة أخرى وأطلقنا على هذا الموسم ربيع الكويت ومن بعده ربيع الكويت ثم خريف الكويت وهكذا بأسماء فصول العام. واشار الى أن ما يميز ربيع الكويت هو ان انطلاقته مع حفل احتفالية الفرق الشعبية التي تضم 300 شخص سوف يقدمون عروضهم في ساحة العلم، وأطلقنا عليها «دار الجمايل» التي هي بلدنا وحبيبتنا الكويت. ولفت العوضي الى أن 95‎‎% من العاملين في مركز جابر عادوا لأنهم يحبون هذا المكان فكلهم أصحاب خبرة.



‏وعن رأيه، هل يواجه مركز جابر الثقافي تحديا كبيرا خاصة في ظل وجود منافسة شديدة من الفعاليات الأخرى التي تقام في العديد من الدول مثل موسم الرياض في المملكة العربية السعودية والفعاليات التي تقام في دبي وقطر وغيرها من البلاد؟ قال: المنافسة شيء طيب، وما يحدث في المملكة شيء جميل فهم أشقاؤنا وأقول بكل فخر واعتزاز للمملكة العربية ‏السعودية شكرا على إقامة حفل في العيد الوطني الكويتي يحمل عنوان «في حب الكويت». وأكمل: موسم الرياض موسم رائع والمنافسة شيء جميل ولكن الأجمل أن لكل منا خصوصيته فنحن في مركز جابر أنشطتنا مختلفة كونه مركزا ثقافيا وهناك الأنشطة مختلفة ومتنوعة على نطاق اكبر وبحضور جماهيري أكبر ولذلك أنا لا أراها منافسة والكلام ليس على السعودية فقط ولكن أيضا‏ أتحدث عن دبي وقطر والبحرين فكلنا مكملون لبعض وهذا يعطينا دافعا للتميز وتقديم كل ما هو جديد، لذلك أنا أتحدى نفسي قبل أن أتحدى الآخرين.



وحول رأيه في غياب مطربي الكويت الكبار عن الحفلات الغنائية التي يقيمها المركز وتواجدهم في حفلات أخرى تقام في نفس التوقيت؟ قال: ‏أنا لا أراهم غابوا عنا ولكنهم تواجدوا في فعاليات أخرى بحكم العقود التي وقعوها مع الجهات التي تقيم الفعاليات الأخرى والتي تم توقيعها قبل فترة من فتح مركز جابر وهي التي اثرت على تواجدهم معنا، بالإضافة الى أنهم متواجدون في بلد شقيق ‏في المملكة ونجوم المملكة يأتون هنا في الكويت، وتقدر تقول الفرحة عامة بالمنطقة وفرحتهم هناك مكملة لفرحتنا وأنا لا اراها شي مو زين، بالعكس أراها «وايد زين» فهم هناك يغنون وعندنا نجوم يغنون أيضا ونحن نشكر المملكة مرة اخرى لكونها تقيم هذه الاحتفالية الكبيرة باسم الكويت وعلى هذا المستوى الرائع وإذا نجومنا غير متواجدين في حفلاتنا الحالية ‏فهم بالتأكيد سيكونون متواجدين في المستقبل بإذن الله.

شكر خاص

شكر خاص لنائب مدير العلاقات العامة في مركز جابر بدر الزواوي وللزميل وسيم صالح من ادارة التسويق بالمركز على حسن تعاونهما مع الحضور خاصة الزملاء الصحافيين حيث وفرا لنا كل المعلومات الخاصة بالمؤتمر.