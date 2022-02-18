تحت وهج الشمس الحارقة، اندفع عمر رضي الله عنه خارج المدينة، واضعا رداءه على رأسه، فمر به غلام على حمار.



فقال: يا غلام احملني معك.



توقف الغلام عن السير، ووثب عن الحمار، وقال في انكسار: اركب يا أمير المؤمنين.



قال: لا.. اركب أنت، وأركب أنا خلفك، تريد أن تحملني على المكان المنخفض وتركب أنت على المكان الخشن.



وبعد إلحاح من الغلام على ركوب أمير المؤمنين أولا، وهو خلفه، وإصرار من أمير المؤمنين أن يركب الغلام اولا، وأمير المؤمنين خلفه، استجاب الغلام لرأي أمير المؤمنين. ودخل المدينة راكبا خلف الغلام، والناس ينظرون إليه.