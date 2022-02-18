الكوس: نموذج عقد الزواج الحالي مناسب ولا يحتاج إلى تعديل

السلطان: عملنا تطوعي بلا مقابل ونشارك الناس أفراحهم

المسباح: وصلت إلى كتابة منتصف العقد وقال الأب: «النساء غيِّرن رأيهن»



يقول الله عز وجل: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).. ورسالة المأذون الشرعي رسالة سامية لها ضوابط شرعية وأركان ودور اجتماعي مهم نتعرف من خلال هذا التحقيق على ما يقوم به المأذون الشرعي بدولة الكويت.



عن رسالة المأذون الشرعي يقول الشيخ د.أحمد الكوس: من حكمة الله تعالى أن خلق الزوجين الذكر والأنثى، ودعانا ربنا إلى سنة الزواج في هذه الحياة الدنيا ليحصل التكامل وإيجاد الأسرة، ويتعاون الجميع في تربية أبنائهم، وهذا أمر فطري في الإنسان، قال تعالى: (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) وإذا رغب الزوج في الزواج يتصل على أحد المأذونين المعتمدين بوزارة العدل، ويقوم المأذون الشرعي بالتعرف على أحوال المقبلين على الزواج من خلال خبرته وعلمه الشرعي وإحاطته بقانون الأحوال الشخصية الكويتي ولائحة المأذونين الشرعية، فيسأل المأذون مجموعة من الأسئلة ليتأكد من توافر الأوراق الرسمية وعدم وجود الموانع سواء للرجل أو المرأة، أبرزها وجود بطاقة مدنية سارية المفعول والحصول على شهادة الفحص الطبي من وزارة الصحة وإذن عسكري في حال كون العمل في جهة عسكرية، وإذا كان يعمل بالقطاع الخاص فيجب إحضار شهادة لمن يهمه الأمر، ويمكن الحصول عليها من التطبيق الإلكتروني (ذخر) لموقع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، كذلك على المأذون التأكد من وضع المرأة المقبلة على الزواج، هل هذا الزواج الأول لها؟ وإذا كانت مطلقة أو أرملة فيجب الحصول على شهادة إشهار طلاق وللأرملة حصر إرث تتبين فيه وفاة زوجها، حيث ان على المأذون مسؤولية عظيمة يتعرف من خلالها على تاريخ الطلاق أو وفاة الزوج للأرملة.



بعد ذلك يحدد موعدا لعقد الزواج ويكتب العقد بحضور الشهود ويوقع الزوج وولي الزوجة والشهود على نسخ العقد الثلاث.



وحول نموذج عقد الزواج الحالي وهل يفي بالغرض في إتمام عقد الزواج، قال الكوس ان النموذج الحالي يفي بالغرض وهو مناسب من حيث احتوائه على العديد من البيانات والمعلومات للطرفين ولا أعتقد انه بحاجة للتعديل.



مكانة رفيعة



وعن رسالة المأذون الشرعي، قال رئيس إدارة الكلمة الطيبة بجمعية إحياء التراث د.خالد السلطان: رسالة المأذون الشرعي فضلا عن كونها وظيفة يقوم من خلالها المأذون بتوثيق العقود بضوابطها الشرعية وتحقيق الأركان واستكمالها وإثبات الشروط بصدق وعدل وبث روح الطمأنينة عند الطرفين وأهليهم فإن المأذون الشرعي ينظر إليه على انه رجل ذو مكانة رفيعة، علما وفقها، ويعد أحد الوجهاء في المجتمع لأنه يتوج بحضوره أسمى عقد في شريعتنا الغراء.



ومن أهم المشكلات التي تظهر في عقود الزواج قال د.السلطان: إن أهم تلك المشكلات المفاجآت التي تظهر في أثناء كتابة العقود في مجلس العقد وأهمها ذكر شروط لم يتفق عليها سلفا، ويكون فيها إحراج أمام الحضور.



وعن أغرب حالة زواج وثقها د.السلطان قال: كتبت عقد زواج لرجل طلق زوجته، وابنه عمره سنة وبعد 15 سنة طلبها للزواج فحضر الولد زواج والديه والمؤثر بكاء الزوج الذي استمر اكثر من 10 دقائق، مما عطل العقد لأنه لم يستطع ذكر الصيغة، فقلت لأهل المجلس قدموا الضيافة حتى ينتهي الزوج من البكاء، ضحك أهل المجلس وطبقوا الاقتراح ثم أتممنا العقد.



وعن تقاضي المأذون الشرعي أجرا نظير إتمام توثيق الزواج، قال د.السلطان: هذا العمل تطوعي بلا مقابل، وطلب المبلغ مقابل العقد في نظري غير لائق لأنه عمل تطوعي وليس ربحيا وما يقدمه الناس من باب التكريم للمأذون لمشاركته أفراحهم والناس في عطاياهم مشارب وليس له حد معين.



مشكلات العقود



وعن أهم مشكلات عقود الزواج يقول الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والمأذون الشرعي الشيخ جاسم المسباح: إذا كان الأب موجودا وكان كبيرا في السن فإنه يعرف الأصول وقواعد أهل الكويت في أمر الزواج من مهر وغيره، وهو في الحقيقة يقتصر على مقدم فقط، وقد يكون أحيانا ممن تأثر من أهل الكويت ببعض عادات أهل الشامل وأهل مصر من إيجاد مؤخر، كما ان ترتيب الولاية مشكلة أخرى، فقد يكون الأب متوفى أو في ظروف أخرى، فينظر للأب كونه موجودا حتى ولو كان خارج الكويت، فيجب ان يعمل توكيلا لتزويج موكلته ويرسله، وأحيانا يكون الأب في ظروف صحية، فينبغي أن يكون هناك ما يدل على الإشارة.



موقف غريب



وعن أهم المواقف الغريبة ا لتي حدثت معه في عقود الزواج، قال المسباح: اتصل بي أحد الأشخاص وذهبت معه لعقد الزواج بصحبة والده، وعندما وصلنا الى بيت أهل المخطوبة وبدأت بتسلم الأوراق الرسمية وكتابة العقد ووصلت الى منتصف العقد، دخل الأب داخل البيت ثم رجع الى صالة البيت فنادى الزوج ودخل داخل البيت وقال له أعتذر عن عدم زواجك بابنتي، فغضب والد الزوج وسأل عن السبب، قال والد العروس: النساء غيرن رأيهن، هنا توقفت وحاولت تلطيف الجو وأن هذا الأمر مقدر فخرجنا من البيت وكان المعرس ووالده في صدمة، وسبحان الله، بعد سنة اتصل بي الأخ نفسه وذهبت معه الى أسرة أخرى وقد شعرت من خلال وجود منزل الأسرة في أرقى مناطق الكويت بأن الأسرة ثرية جدا وأفضل من الأسرة السابقة، فقلت في نفسي لعل ذلك فيه خير للزوج.