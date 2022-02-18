«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك»، فلابد من غرس قيمة الوقت عند أبنائنا، فالوقت هو الحياة وإن الشباب مفسدة للمرء، أي مفسدة، فينبغي ان يغرس المربي في نفوس طلابه وأبنائه الاهتمام بقيمة الوقت لأن المضيع لوقته مضيع لحياته، وهذا المفهوم يجب غرسه في نفوس الأبناء، ونشرح لهم الحديث الشريف «لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع، منها و«عن عمره فيما أفناه»، وعلينا أن نحفظ أوقات التذكير بسيرة العظماء والنبلاء والعلماء الذين ما بلغوا المجد والرفعة إلا باستغلال أوقاتهم والحرص على عدم تضييعها.

ونشرح لأبنائنا معنى أقوال السلف الصالح، وقد قال الحسن البصري: «أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم على دراهمكم ودنانيركم»، وقال الإمام الشافعي، رحمه الله،: «نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل».



ويأتي توجيه الأبناء لحفظ أوقاتهم من حفظ أوقات العبادات والمحافظة عليها (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)، أي فرضا مكتوبا بأوقات محددة، وبالمحافظة على الصلاة لوقتها يغرس المسلم في نفسه بنفسه حب الحفاظ على الوقت.