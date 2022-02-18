كشفت إحصائية قطاع الأمن العام الذي يرأسه اللواء فراج الزعبي عن ضبط 3484 مطلوبا جنائيا ومدنيا و2583 مخالفا لقانون الإقامة و1657 مركبة مطلوبة و1041 متغيبا.



كما حرر منتسبو القطاع 66284 مخالفة مرورية في العام 2021 ، وإحالة 3447 قضية مخدرات وخمور إلى الاختصاص، وتحرير 103 مخالفات وقوف في الممنوع، ومن واقع الاحصائية فقد حرر مديرو الأمن 20511 جنحة منها 128 أحداث و947 جنح خاصة و3802 جناية منها 414 (أموال)، وان القطاع أقام 14089 تفتيشا أمنيا وتعامل مع 32326 حادثا مروريا.



وبالنسبة لأوامر الصلح في الحوادث البسيطة فقد تبين ان القطاع فعل أمر الصلح في 42854 حادثا في محافظات الكويت الست، أما إجمالي أوامر الصلح منذ العام 2018 حتى نهاية 2020 فقد بلغ 163697.



وبحسب الارقام الواردة في الاحصائية، فإن الانتشار المنظم في ربوع البلاد وعدم اقتصار عمل القطاع على استقبال القضايا او التعامل كان له انعكاس إيجابي.



وأكد قطاع الأمن العام استمرار الجهود لتحقيق المنظومة الأمنية المتكاملة والتصدي لكل أشكال الجرائم والعمل على منعها وضبط مرتكبيها.



هذا، ويهيب قطاع الأمن العام بالاخوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن، وذلك بسرعة الإبلاغ عن أي جرائم أو أعمال أو ظواهر مخالفة للقانون وعدم التستر على أي مخالف أو مطلوب تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.