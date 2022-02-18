أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري عن قيام وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء أنور البرجس بتشكيل لجنة متخصصة تسافر خلال ايام الى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الخارجية الكويتية للتحقيق في ادعاء فتاة بأن والدها خليجي وقد تحصل على الجنسية الكويتية.

وأضاف العميد توحيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فجر السعيد: تواصلت «أمس الأول الأربعاء» مع مدير عام الجنسية العميد بدر البلول.

وأبلغني بأن اللجنة ستستمع الى الفتاة والتي عليها ان تعد مستندات تؤكد ان والدها يحمل جنسية خليجية وأصبح مواطنا كويتيا واختتم الكندري مداخلته بالقول: بمجرد ان تعود اللجنة سيتم فتح تحقيق وصولا الى الحقيقة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وكانت واقعة فتاة تدعى مها ذكرت في لقاء تلفزيوني انها تبلغ من العمر 40 عاما ومن أب خليجي وأم مصرية وبعد ولادتها بعامين توجهت الى مصر برفقة أمها ومنذ هذا التاريخ لا تعرف شيئا عن والدها وأن سفارة الدولة الخليجية التي ينتمي إليها والدها منحتها جواز سفر في العام 2011 وأردفت الفتاة بالقول: تفاقمت مشكلتي التعلمية والاجتماعية واكتشفت منذ فترة وعبر وسائل ان والدي وأشقائي يقيمون في الكويت وقد تحصلوا على الجنسية الكويتية، لافتة الى ان شقيقها الكويتي حسب زعمها طلب منها الصمت لأنها سوف تتسبب في مشكلات له ولأسرتها.